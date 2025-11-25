От Монголии до мировой сцены: что известно о победительнице первого азиатского вокального мегапроекта в Астане
В минувшие выходные в Астане завершился первый азиатский вокальный мегапроект Silk Way Star. Победительницей стала представительница Монголии Мишель Джозеф — известная певица и автор песен, сочетающая традиционный уртын дуу с современными музыкальными жанрами. В онлайн-голосовании участвовали свыше 508 тысяч человек, передает агентство Kazinform.
На проекте Мишель проявила себя как яркая участница с самого первого эпизода, органично соединяя на сцене традиции и современность. В ее выступлениях неизменно присутствовала национальная айдентика, как в исполнении, так и в сценических образах.
Артистка отметила, что Мишель Джозеф — ее настоящее имя. По происхождению певица имеет монгольские и чешские корни. Девушка родилась в Монголии, ее отец — чех.
Мать победительницы Дагиймаа Бадамхуу поделилась эмоциями после финального выступления дочери. Она выразила благодарность Казахстану за теплый прием, особую атмосферу и предоставленную молодым исполнителям возможность выступить на столь значимой сцене.
Мишель Джозеф поет на монгольском и английском языках, органично сочетая национальное звучание с современными жанрами поп, R& B и фанк. В рамках проекта она также исполнила на казахском языке народную композицию «Қараторғай».
Мишель поделилась, что намерена выпустить песню на казахском языке и уже работает над новым материалом. Ей близки язык и культура казахского народа, и она хочет создать композицию специально для казахстанских слушателей.
После победы певица обратилась к поклонникам и высказалась о проекте.
— Спасибо тебе, Silk Way Star. Пусть твой свет бесконечно путешествует сквозь галактики и вселенные, зажигая мечты в каждом месте, где он окажется. Пусть светлая культурная дружба Казахстана и Монголии крепнет и дальше, объединяя наши народы через искусство, наследие и взаимное уважение, — написала Мишель в соцсетях.
В творческом портфолио артистки — участие в популярных телепроектах:
- «My Voice» (2016), где она заняла третье место;
- «Your Sounds Familiar» — певица получила награду «Лучший участник»;
- «That’s My Jam», где она выступала в качестве приглашенной исполнительницы.
Мишель Джозеф активно делится своим творчеством в социальных сетях. Ее аудитория в Instagram составляет 152 тыс. человек, а за YouTube-каналом следят 20,7 тыс. подписчиков.