Свыше 99 тысяч человек эвакуировали из-за паводка в Казахстане
Информацию о паводковой ситуации на 00:00 12 апреля сообщили в МЧС РК, передает агентство Kazinform.
По данным ведомства, службами гражданской защиты эвакуированы 99 127 человек, в том числе 36 365 детей.
В пунктах временного размещения находятся 6 516 человек, в том числе 3 167 детей.
Откачано более 8,9 млн м3 талой воды, уложено более 1,6 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 2 983 жилых домов и 1 868 дворовых территорий.
Из государственного материального резерва разбронированы 264 тонн продуктов питания.
Ранее сообщалось, что более 3 тысяч домов остаются подтопленными в пострадавших от паводков регионах Казахстана.
ЧС местного масштаба объявили в трех районах Акмолинской области.
Вода прибывает к Петропавловску.
Началась эвакуация людей в Актюбинской области.