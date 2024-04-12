Свыше 99 тысяч человек эвакуировали из-за паводка в Казахстане

Информацию о паводковой ситуации на 00:00 12 апреля сообщили в МЧС РК, передает агентство Kazinform.

По данным ведомства, службами гражданской защиты эвакуированы 99 127 человек, в том числе 36 365 детей.

В пунктах временного размещения находятся 6 516 человек, в том числе 3 167 детей.

Откачано более 8,9 млн м3 талой воды, уложено более 1,6 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 2 983 жилых домов и 1 868 дворовых территорий.

Из государственного материального резерва разбронированы 264 тонн продуктов питания.

Ранее сообщалось, что более 3 тысяч домов остаются подтопленными в пострадавших от паводков регионах Казахстана.

ЧС местного масштаба объявили в трех районах Акмолинской области.

Вода прибывает к Петропавловску.

Началась эвакуация людей в Актюбинской области.