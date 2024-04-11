Более 3 тысяч домов остаются подтопленными в пострадавших от паводков регионах Казахстана

Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК доложил о ситуации с паводками на текущий момент, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам спикера, работы на подтопленных территориях ведутся круглосуточно.

— На данный час в аварийно-спасательных работах задействованы 30 тыс. человек, 3 тыс. единицы техники, порядка 600 водооткачивающих устройств и плавсредств, 16 воздушных судов. Всего с начала паводкового периода спасено и эвакуировано свыше 98 тыс. человек, из них 33 тыс. детей. В пунктах временного размещения находятся 7 тыс. человек, из них 3 364 детей, — сказал Ерасыл Сайпаш.

По данным МЧС, в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях подтопленными остаются 3 497 частных жилых дома, 489 придворовых территории, 1 778 дачных домов и 55 зданий различного предназначения, отведена вода из 2 914 домов и 1 848 дворовых территорий.