РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:53, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 3 тысяч домов остаются подтопленными в пострадавших от паводков регионах Казахстана

    В селе Подстепное в ЗКО ведут подсчет подтопленных домов
    Фото: жителей села Подстепное

    Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК доложил о ситуации с паводками на текущий момент, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам спикера, работы на подтопленных территориях ведутся круглосуточно.

    — На данный час в аварийно-спасательных работах задействованы 30 тыс. человек, 3 тыс. единицы техники, порядка 600 водооткачивающих устройств и плавсредств, 16 воздушных судов. Всего с начала паводкового периода спасено и эвакуировано свыше 98 тыс. человек, из них 33 тыс. детей. В пунктах временного размещения находятся 7 тыс. человек, из них 3 364 детей, — сказал Ерасыл Сайпаш.

    По данным МЧС, в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях подтопленными остаются 3 497 частных жилых дома, 489 придворовых территории, 1 778 дачных домов и 55 зданий различного предназначения, отведена вода из 2 914 домов и 1 848 дворовых территорий.

    — В связи с осложнением ситуации в Акмолинской и Северо-Казахстанских областях, повышением уровня воды на реках проводилась заблаговременное эвакуация жителей, а также проводятся берегоукрепительные работы, откачка воды, оповещение и информирование населения, мониторинг за уровнем рек. Ситуация в данных областях на контроле, — добавил старший офицер.

    Теги:
    Подтопления Наводнение Регионы Казахстана Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!