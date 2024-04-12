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    20:26, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Началась эвакуация людей в Актюбинской области

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    На территории Иргизского района Актюбинской области в связи с повышением уровня в р. Торгай создалась угроза подтопления населенного пункта с. Мамыр, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    В эти минуты проводятся эвакуация жителей вертолетом Минобороны РК из села Мамыр в Иргизский район. 

    В настоящий момент всего эвакуировано 33 человека из них 24 детей.

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    Ранее сообщалось об укреплении дамбы вдоль берега реки Торгай и о восстановлении подъездной дороги к селу после паводка.

     

    Теги:
    МЧС Наводнение Регионы Казахстана Режим ЧС Эвакуация Актюбинская область Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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