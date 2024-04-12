20:26, 11 Апрель 2024 | GMT +6
Началась эвакуация людей в Актюбинской области
На территории Иргизского района Актюбинской области в связи с повышением уровня в р. Торгай создалась угроза подтопления населенного пункта с. Мамыр, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.
В эти минуты проводятся эвакуация жителей вертолетом Минобороны РК из села Мамыр в Иргизский район.
В настоящий момент всего эвакуировано 33 человека из них 24 детей.
Ранее сообщалось об укреплении дамбы вдоль берега реки Торгай и о восстановлении подъездной дороги к селу после паводка.