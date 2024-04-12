РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:55, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Подъездная дорога к селу в Актюбинской области восстановлена после паводка

    дороги в Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области

    Вопрос восстановления дорог и мостов в регионе актуален. Временно прервано дорожное сообщение с 11 населенными пунктами. Сейчас ведутся работы по установлению транспортного сообщения с 10 селами, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Актюбинской области.

    Дорогу на подъезде к селу Уил размыло во время паводка. По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбека Кайера, отремонтировано 1,5 км данной автодороги.

    В целом по Уилскому району были повреждены 1 дорога областного значения и 3 дороги районного значения.

    В Актюбинской области продолжаются работы по предотвращению наводнения и ликвидации последствий паводка. Заседание штаба проходит каждый день под председательством акима области Асхата Шахарова.

    — Сегодня была открыта дорога на подъезде к Уилу. Движение транспорта по ней возобновилось. Но к сведению жителей района, продолжается ремонт моста. Мост был обследован специалистами Казахстанского дорожного научно-исследовательского института. Теперь разрабатывается проектно-сметная документация. Подрядчик уже определен. В течение недели сюда завезут оборудование и начнутся строительные работы, — сообщил Айбек Кайер.

    Глава ведомства призвал местных жителей с пониманием отнестись к ситуации и проведению ремонтных работ.

    Теги:
    Дороги Наводнение Регионы Казахстана Актюбинская область Паводки Ремонт дорог
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!