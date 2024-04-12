Подъездная дорога к селу в Актюбинской области восстановлена после паводка

Вопрос восстановления дорог и мостов в регионе актуален. Временно прервано дорожное сообщение с 11 населенными пунктами. Сейчас ведутся работы по установлению транспортного сообщения с 10 селами, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Актюбинской области.

Дорогу на подъезде к селу Уил размыло во время паводка. По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбека Кайера, отремонтировано 1,5 км данной автодороги.

В целом по Уилскому району были повреждены 1 дорога областного значения и 3 дороги районного значения.

В Актюбинской области продолжаются работы по предотвращению наводнения и ликвидации последствий паводка. Заседание штаба проходит каждый день под председательством акима области Асхата Шахарова.

— Сегодня была открыта дорога на подъезде к Уилу. Движение транспорта по ней возобновилось. Но к сведению жителей района, продолжается ремонт моста. Мост был обследован специалистами Казахстанского дорожного научно-исследовательского института. Теперь разрабатывается проектно-сметная документация. Подрядчик уже определен. В течение недели сюда завезут оборудование и начнутся строительные работы, — сообщил Айбек Кайер.

Глава ведомства призвал местных жителей с пониманием отнестись к ситуации и проведению ремонтных работ.