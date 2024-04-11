В Актюбинской области будут укреплять дамбы вдоль берега реки Торгай

Дополнительная спецтехника отправлена в Иргизский район Актюбинской области для укрепления дамб. Такое решение было принято по итогам осмотра дамб в поселках, расположенных вдоль берега реки Торгай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.

10 апреля вице-премьер Серик Жумангарин вместе с вице-министром по ЧС Сериком Туленбергеновым, начальником ДЧС региона Нургали Жунусовым совершили облет отрезанных от дорожного сообщения поселков Иргизского района. Там режим ЧС местного масштаба объявили последним в регионе – 8 апреля 2024 года.

Из-за разливов и размытия участков дорог отрезанными остаются 12 населенных пунктов. В Иргизском районе 2637 жилых дома, где проживают свыше 2,8 тыс. семей, из них 1282 дома расположены в райцентре Иргиз.

Фото: Primeminister.kz

Во время остановки в поселке Иргиз Серик Жумангарин обсудил с акимом района Нурланом Кызбергеновым текущую ситуацию по противопаводковым работам.

Часом ранее в верховье реки Торгай стала подниматься вода, на ее берегу расположены поселки Мамыр и Нура. Для понимания масштаба ситуации и возможных угроз новых подтоплений вице-премьер на месте осмотрел состояние дамб в поселках Мамыр в Актюбинской и Акшыганак в Костанайской областях, расположенных выше по течению реки Торгай, а во время облета – общее состояние всего Иргизского района.

По итогам осмотра принято решение укрепить дамбы в поселках Мамыр и Нура Актюбинской области. Для этого в помощь району оперативно были направлены от ДЧС и военной части МЧС РК в Актюбинской области 14 человек и 8 единиц техники (4 самосвала, 2 трала и 2 погрузчика). Расстояние Актобе-Иргиз составляет 430 км, плюс еще 130 км до поселка Мамыр.

Сегодня утром техника уже прибыла в Иргиз и в скором времени приступит к работам в Мамыре и Нуре.