    11:26, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Объем инвестиций в фармотрасль Казахстана увеличился вдвое

    О проводимой работе по обеспечению доступа граждан к лекарственным препаратам доложила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, выступая на площадке промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте, проведенном Премьер-министром Олжасом Бектеновым, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    министр здравоохранения Акмарал Альназарова
    Фото: t.me/KZgovernment

    По ее словам, совместно с инвесторами проведена работа по совершенствованию механизмов привлечения инвестиций с учетом долгосрочных демографических прогнозов и потребностей страны в лекарственных средствах на горизонте 10–15 лет. В результате внедрен новый инструмент — соглашения об инвестициях, предусматривающие не только налоговые и таможенные льготы, инфраструктурную поддержку, но и долгосрочные гарантии сбыта продукции.

    — На сегодняшний день порядка уже 6 инвестиционных проектов одобрено на заседании Правительства на общую сумму $620 млн или 316 млрд тенге. В первую очередь это вопрос лекарственного суверенитета в целом Казахстана. Более 400 новых лекарственных средств будут производиться в ближайшие 2-4 года в Казахстане, — сообщила Акмарал Альназарова.

    Отмечено, что за последние два года объем инвестиций в фармацевтическую отрасль увеличился вдвое — с $47 млн до $87 млн. В рамках новых проектов предусмотрено создание более 1 тыс. рабочих мест.

    В целом, дальнейшая работа будет вестись в рамках Концепции развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2030 года. В стране действует полная система подготовки кадров для фармсектора, включая господдержку, с акцентом на развитие дуального образования.

    Также с 1 января импорт и реализация лекарств и медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС освобождены от НДС. Подготовлены поправки по усилению контроля и ответственности за оборот фальсифицированных препаратов.

    Как сообщалось ранее, генеральный директор Polpharma Santo (АО «Химфарм») Адам Алексеюк в ходе рабочих сессий промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, сообщил, что казахстанцам станут доступны новые методы терапии в кардиологии и онкологии. Фармкомпании усиливают контроль за подлинностью лекарств в Казахстане.

