Свыше 1200 льготников лишили субсидий на аренду жилья в Шымкенте

Сегодня в очереди на получение жилья в Шымкенте состоят свыше 90 тысяч человек. На фоне высокой потребности в доступном жилье вопросы адресности социальной помощи и целевого использования бюджетных средств остаются актуальными.

В соответствии с приказом Министерства промышленности и строительства в Казахстане действуют правила субсидирования части арендной платы за жилье, арендуемое в частном жилищном фонде. Механизм предполагает компенсацию 50% стоимости аренды за счет государства, оставшуюся часть оплачивает сам получатель субсидии. Поддержка предназначена для социально уязвимых категорий населения.

В этом году на реализацию программы в Шымкенте из местного бюджета было выделено 664 млн тенге. К настоящему времени фактически выплачено 540 млн тенге.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя управления жилья города Копжан Тулебаев, в текущем году субсидии на аренду жилья получали 3 146 шымкентцев. В рамках мониторинга были проверены 2 269 получателей.

— Проверка показала, что 1 242 человек использовали субсидии не по целевому назначению. В отношении них договоры аренды были расторгнуты. Мониторинг продолжается, контроль будет усилен, — отметил Копжан Тулебаев.

Отдельное внимание в ходе проверок было уделено реализации программы «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи». С 2020 года в рамках этой инициативы в Шымкенте арендным жильем были обеспечены 3 849 человек.

Сейчас проводится поэтапная работа по выселению 890 участников программы, получивших квартиры на первом этапе. Уже возвращены в коммунальную собственность 576 квартир.

Напомним, изначально временное жилье предоставлялось молодым людям до 29 лет на пять лет. Позже возрастной порог был увеличен до 35 лет, однако срок проживания в арендных квартирах из государственного жилищного фонда сократили до трех лет.

Предполагается, что за это время участники программы смогут накопить средства на первоначальный взнос и приобрести собственное жилье в ипотеку. Освобождающиеся квартиры планируется передавать новым претендентам из числа работающей молодежи, соответствующим установленным критериям.

