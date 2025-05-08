РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:12, 08 Май 2025 | GMT +5

    Субсидирование аренды частного жилья: кто и как может получить поддержку

    Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра промышленности и строительства 30 апреля 2025 года, передает корреспондент Kazinform.

    жилье
    Фото: pavon.kz

    Документ вступает в силу 24 мая после официального опубликования.

    Кто может получить субсидию

    Государственная поддержка будет предоставляться на безвозмездной основе гражданам, состоящим в очереди на жилье и зарегистрированным в единой республиканской электронной базе и системе «Центр обеспечения жилищем». Субсидии полагаются следующим категориям:

    • люди с инвалидностью I и II групп;
    • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
    • дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей до 29 лет;
    • многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» и орденами «Материнская слава» I и II степени;
    • многодетные семьи.

    Как рассчитываются субсидии

    Размер субсидии покрывает 50% от арендной платы. Эта сумма формируется из бюджета: 80% — из республиканского, 20% — из местного. Оставшуюся половину оплачивает сам арендатор.

    При этом государство берет на себя расходы только на жилье в частном жилищном фонде — аренда государственного жилья субсидированию не подлежит. Также нельзя арендовать жилье у родственников или супругов (включая бывших).

    Есть лимиты по доходам и площади жилья

    Для получения субсидии совокупный доход семьи за последние 6 месяцев не должен превышать одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. В доход не включаются социальные и пенсионные выплаты, пособия по уходу за детьми с инвалидностью и государственные стипендии детей-сирот.

    Государство устанавливает максимальную площадь жилья, которая может быть субсидирована:

    • до 40 кв.м — для семей из 1–3 человек;
    • до 60 кв.м — для семей из 4–5 человек;
    • до 80 кв.м — для семей из 6 и более человек.

    Если арендуемая площадь превышает лимит, субсидия рассчитывается пропорционально — только на часть в пределах нормы.

    Как подать заявку

    Для получения субсидии необходимо подать заявление через сайт www.otbasybank.kz. Заявка рассматривается в течение 3 рабочих дней. При положительном решении открывается специальный счет, на который ежемесячно перечисляются субсидии. Условие — арендатор должен внести свою долю (50%) заранее.

    Система предусматривает прозрачную проверку данных: налоговые сведения, пенсионные отчисления, состав семьи и другие параметры. В случае несоответствия требованиям гражданин имеет право на заслушивание перед отказом.

    Контроль и ответственность

    Местные органы власти обязаны ежеквартально проверять целевое использование жилья. Если жильем пользуются третьи лица или выявлен фиктивный договор с родственниками, субсидия прекращается без права восстановления.

    Ранее мы писали, какое жилье выгоднее покупать в Казахстане, и можно ли сдавать в аренду ипотечное жилье. 

    Теги:
    Социальная поддержка Субсидии Жилье Господдержка
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают