Субсидирование аренды частного жилья: кто и как может получить поддержку

Документ вступает в силу 24 мая после официального опубликования.

Кто может получить субсидию

Государственная поддержка будет предоставляться на безвозмездной основе гражданам, состоящим в очереди на жилье и зарегистрированным в единой республиканской электронной базе и системе «Центр обеспечения жилищем». Субсидии полагаются следующим категориям:

люди с инвалидностью I и II групп;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей до 29 лет;

многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» и орденами «Материнская слава» I и II степени;

многодетные семьи.

Как рассчитываются субсидии

Размер субсидии покрывает 50% от арендной платы. Эта сумма формируется из бюджета: 80% — из республиканского, 20% — из местного. Оставшуюся половину оплачивает сам арендатор.

При этом государство берет на себя расходы только на жилье в частном жилищном фонде — аренда государственного жилья субсидированию не подлежит. Также нельзя арендовать жилье у родственников или супругов (включая бывших).

Есть лимиты по доходам и площади жилья

Для получения субсидии совокупный доход семьи за последние 6 месяцев не должен превышать одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. В доход не включаются социальные и пенсионные выплаты, пособия по уходу за детьми с инвалидностью и государственные стипендии детей-сирот.

Государство устанавливает максимальную площадь жилья, которая может быть субсидирована:

до 40 кв.м — для семей из 1–3 человек;

до 60 кв.м — для семей из 4–5 человек;

до 80 кв.м — для семей из 6 и более человек.

Если арендуемая площадь превышает лимит, субсидия рассчитывается пропорционально — только на часть в пределах нормы.

Как подать заявку

Для получения субсидии необходимо подать заявление через сайт www.otbasybank.kz. Заявка рассматривается в течение 3 рабочих дней. При положительном решении открывается специальный счет, на который ежемесячно перечисляются субсидии. Условие — арендатор должен внести свою долю (50%) заранее.

Система предусматривает прозрачную проверку данных: налоговые сведения, пенсионные отчисления, состав семьи и другие параметры. В случае несоответствия требованиям гражданин имеет право на заслушивание перед отказом.

Контроль и ответственность

Местные органы власти обязаны ежеквартально проверять целевое использование жилья. Если жильем пользуются третьи лица или выявлен фиктивный договор с родственниками, субсидия прекращается без права восстановления.

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