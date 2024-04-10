Квартирный ответ: как решается жилищная проблема в Шымкенте

В Шымкенте более 51 тысячи человек дожидаются очереди на жилье из государственного жилищного фонда. В управлении жилья акимата Шымкента корреспонденту агентства Kazinform рассказали о том, как решается квартирный вопрос в городе с постоянно растущим населением.

Жилое участие

Для Шымкента, численность которого уже превысила 1,2 млн человек, жилищный вопрос остается одним из самых острых. Особенно актуален он для молодежи и уязвимых групп населения. В 2023 году обеспеченность жильем на одного проживающего в третьем мегаполисе страны составляла 26,4 квадратных метров, в Астане и Алматы - 31,3 и 30 квадратных метров соответственно.

Продолжающаяся урбанизация способствуют росту численности очередников на получение жилья из коммунального жилищного фонда. Если в 2023 году в очереди на жилье в Шымкенте стояли 49 966 человек, то сегодня количество очередников превысило 51 тысячу.

Больше всего претендентов – 17 641 – из числа социально уязвимых слоев населения. Вторая многочисленная категория – госслужащие, бюджетники и военнослужащие. Их в общей очереди 17 553 человека. В числе претендентов на коммунальное жилье также 13 880 многодетных семей, 1906 детей-сирот и 22 семьи, чье жилье признано аварийным.

По информации управления жилья, в текущем году обладателями квартир из жилого фонда города станут 4698 семей. При этом на получение арендного жилья без права выкупа смогут рассчитывать 1900 семей. Год назад его счастливыми обладателями стали 1687 семей. Еще 2274 семей станут получателями социального кредитного жилья. Оставшиеся 524 квартиры – переходящие по обоим категориям с 2023 года.

- Из общего количества, 449 квартир получат представители социально уязвимых слоев населения – приравненные к ветеранам ВОВ, участники боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний и другие. 351 квартиру получат многодетные семьи, еще 200 квартир предназначены для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, 900 квартир в трехлетнее пользование получат представители работающей молодежи, которые будут отобраны в ходе конкурса. Жилье всем категориям очередников будет предоставлено в рамках госпрограммы по мере завершения строительных работ и передачи квартир в коммунальный жилищный фонд, - проинформировала руководитель отдела учета и распределения жилья управления жилья акимата Шымкента Жулдызай Ордабекова.

В ведомстве напомнили, что с 2018 года социально уязвимым гражданам из числа очередников предоставляется арендное жилье без права выкупа. В таких квартирах можно жить хоть всю жизнь, но их нельзя ни продать, ни заложить в банке, ни подарить, так как их собственником остается государство.

- В случае смерти человека, арендующего жилье или в случае его переезда в другой городи или страну, квартира может быть передана его детям, которые числятся в договоре найма на этой жилплощади. Если же ее некому передать – жилье возвращается государству. С 2018 года в Шымкенте было выдано 6292 арендные квартиры без права выкупа, - добавила Жулдызай Ордабекова.

Другая категория получателей арендного жилья - это работающая молодежь. Программа «Арендное жилье для работающей молодежи» стартовала в Казахстане в 2020 году. На первых порах временное жилье выдавали на пять лет молодым людям до 29 лет. Позже возраст претендентов вырос до 35 лет, а вот время пользования квартирами из государственного жилищного фонда, жить в которых можно за относительно скромную ежемесячную плату, сократилось до трех лет.

- Социальный проект реализуется пока только в трех мегаполисах страны. Жилье предоставляется на три года без права продления. При небольшой арендной плате – от 5 до 23 тысяч тенге в месяц, молодые люди имеют возможность накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Рассчитывать на получение жилья по программе «Арендное жилье для молодежи» могут как молодые семьи, так и холостые парни, и незамужние девушки. В Шымкенте за время действие проекта для работающей молодежи было выдано 2949 квартир, - добавила эксперт.

Право на выкуп

О праве на выкуп жилья, предоставляемого из государственного жилищного фонда, в Казахстане заговорили еще в минувшем году. Сообщалось о том, что Правительство ведет переговоры по актуальному для казахстанцев вопросу, решение которого позволит выкупать арендное жилье по балансовой стоимости. Предполагается, что первоначальное право на это будут иметь люди, прожившие в квартирах не менее пяти лет. Еще осенью минувшего года поправки по этому вопросу, с одобрения Правительства, были переданы в Мажилис.

А уже в феврале текущего года первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил о том, что в скором времени будет приняты и опубликованы документы, регламентирующие возможность выкупа арендного жилья.

- На сегодняшний день в Мажилисе рассматривается жилищная реформа. Кроме прочего она предусматривает возможность выдачи арендного жилья с правом выкупа, - пояснила Жулдызай Ордабекова.

Жилье в кредит

Не меньшим спросом, чем арендные квартиры сегодня пользуется социальное кредитное жилье.

- Социальное кредитное жилье выдаётся под 2 и 5% годовых с 10%-м первоначальным взносом. Воспользоваться им могут очередники, которые не хотят годами стоять в очереди на получение квартиры из государственного жилищного фонда. 2% годовых - для детей-сирот, инвалидов 1-2 группы, семей, воспитывающих детей-инвалидов и многодетных семьей. 5% - для всех остальных очередников. Спрос на дешевую ипотеку неизменно высок. К примеру, если в 2022 году по линии акимата и «Отбасы банка» было предоставлено 1276 таких квартир, в 2023 – 1514, то до конца текущего года будет выдано 2274 квартиры. На недавно прошедшем курултае Глава государства высказался о необходимости увеличения арендного жилья очередникам. Мы исполняем это поручение. Запуск новой льготной ипотеки со ставкой 7% годовых, о которой говорил Президент, также будет способствовать росту доступности жилья, - резюмировала Жулдызай Ордабекова.

Помимо имеющихся программ, в минувшем году в Шымкенте стартовала льготная жилищная программа «Qamqor», реализуемая акиматом города и «Отбасы банком». В новой жилищной программе могут принять участие медицинские работники, педагоги и воспитатели, сотрудники сферы культуры и спорта, журналисты и сотрудники госкорпорации «Правительство для граждан». Условия самые доступные - первоначальный взнос 10% и процентная ставка 5% годовых.