Свыше 11 тысяч обращений: как работала скорая помощь Алматы в новогодние праздники

Как сообщил заместитель директора службы скорой медицинской помощи города Андрей Ложкин на брифинге региональной службы коммуникаций, с 31 декабря по 4 января в службу скорой помощи поступило 11 158 обращений, из которых было выполнено 10 059 вызовов.

— Уже на протяжении трех лет в новогодние праздники, в частности 31 декабря, отмечается резкое снижение обращаемости населения. В этом году было зарегистрировано около 1 900 вызовов — примерно на 600 меньше среднесуточного показателя, — отметил он.

По словам Андрея Ложкина, структура обращений в праздничные дни осталась привычной и не зависела от выходных и торжеств. Наиболее частыми причинами вызовов стали заболевания органов дыхания (22,53%), сердечно-сосудистой системы (17,28%), а также травмы и отравления (14,5%). Данная тенденция сохраняется из года в год.

Отдельное внимание медики уделили травмам, связанным с использованием пиротехнических средств. В новогоднюю ночь было зафиксировано 20 таких случаев, из них 11 — у детей. Самому младшему пострадавшему — 4 года. Десять человек были доставлены в стационары бригадами скорой помощи, семеро обратились за медицинской помощью самостоятельно, еще трое отказались от госпитализации из-за незначительных травм.

— Двое детей были доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми комбинированными травмами, полученными в результате взрыва пиротехнического изделия. Основная часть пострадавших получила ожоги кистей рук и глаз, — уточнил Андрей Ложкин.

Кроме того, в праздничные дни сотрудниками скорой медицинской помощи было проведено пять успешных реанимаций. Также медики трижды принимали роды на дому, помогая появиться на свет одному мальчику и двум девочкам.

Всего в праздничный период в режиме 24/7 на линии ежедневно дежурили 189 бригад скорой помощи. В их составе работали более 500 специалистов — врачи, фельдшеры, водители, младший медицинский и технический персонал.

Отметим, что в преддверии новогодних праздников в Алматы был усилен контроль за использованием пиротехники.

Также в новогоднюю ночь в Алматы родился 21 ребенок.