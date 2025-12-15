Новый год без ЧС: в Алматы усилили контроль за фейерверками

Как сообщил главный специалист управления государственного пожарного контроля ДЧС Руслан Касенов на брифинге региональной службе коммуникаций, ежегодно в праздничные дни в городе происходит в среднем 13 пожаров, около 15% из них связаны с салютами и петардами.

По словам спикера, практика показывает, что все случаи возгораний и травм при использовании пиротехнических изделий происходят из-за неосторожного обращения и несоблюдения элементарных требований. За последние пять лет в Алматы в новогодний период зарегистрировано 68 пожаров, из которых 10 произошли по причине применения пиротехнических изделий.

Профилактика и рейды

В целях предупреждения пожаров и трагических происшествий специалисты ДЧС проводят комплекс профилактических мероприятий. В частности, организуются комиссионные пожарно-технические обследования объектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий, а также совместно с департаментом полиции реализуется план оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника».

Фото: РСК

— С 5 декабря 2025 года по 3 января 2026 года проводятся рейды по местам хранения и реализации пиротехнической продукции с целью выявления несанкционированной торговли и опасных изделий. Уже проведены рейды в Жетысуском и Медеуском районах, — отметил Руслан Касенов.

Параллельно сотрудники ДЧС проводят профилактическую работу с продавцами пиротехники: уже проведено 120 бесед, в ходе которых разъясняются требования пожарной безопасности при хранении и использовании изделий. Для информирования населения организована ротация видеороликов на медиабордах города, ЛЭД-экранах торговых домов, поликлиник, ЦОН-ов и других общественных мест. Во всех школах и детских садах Алматы проходят классные часы и занятия, направленные на обучение детей правилам безопасного обращения с пиротехникой.

Обращение к жителям

Жителям и гостям города напоминают, что приобретать пиротехнические изделия следует исключительно в специализированных магазинах, обращая внимание на целостность упаковки и срок годности. Хранить пиротехнику необходимо вдали от источников тепла и влаги. Запрещается допускать к запуску фейерверков детей младше 16 лет, наклоняться над изделием, использовать его при сильном ветре или повторно пытаться поджечь не сработавший фитиль. Минимальное расстояние от жилых домов до места запуска фейерверков должно составлять не менее 50 метров, при этом рядом не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий.

Отдельное внимание уделено пожарной безопасности при установке новогодних елок. Они должны иметь устойчивое основание, не загромождать выходы, а ветви — находиться не ближе одного метра от стен и потолка. Перед включением гирлянд необходимо рассчитать нагрузку на электросеть, а при нагреве проводов или искрении иллюминация должна быть немедленно обесточена.

— При проведении новогодних мероприятий в общественных местах разрешается использовать только помещения с минимум двумя эвакуационными выходами, которые должны быть постоянно открыты. Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, а ответственные лица — пройти противопожарный инструктаж. Запрещается проводить мероприятия в залах с решетками на окнах, сокращать проходы между рядами, полностью отключать освещение во время представлений и использовать самодельные гирлянды и электрические установки, — подчеркнул старший инженер управления государственного пожарного контроля ДЧС Жандар Дулат.

На сегодняшний день совместно с сотрудниками полиции проведены рейды, составлено 10 административных протоколов по статье 196 КоАП РК (Незаконная торговля товарами или иными предметами), изъята незаконно реализуемая пиротехника, часть которой опечатана в установленном порядке.

Как избежать пищевых отравлений в новогодние праздники, можете прочитать по ссылке.