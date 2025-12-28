Суперкомпьютер, ИИ и новые правила: каким был технологический год в Казахстане

Инфраструктура: спутниковый интернет, образование и Astana Hub

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, в настоящее время в стране в сфере информационных технологий заняты более 200 тысяч человек. Из них 20 тысяч являются специалистами в области искусственного интеллекта. С учетом темпов мирового развития искусственного интеллекта ведомство ставит перед собой задачу в течение ближайших пяти лет обучить 1 миллион граждан современным цифровым навыкам.

В 2025 году было подписано соглашение с компанией Amazon Kuiper о запуске проекта спутникового интернета, а сети Starlink и OneWeb вышли на рынок Казахстана. Инициатива Generation Nation привлекла десятки тысяч школьников и студентов к изучению искусственного интеллекта, робототехники и программирования.

Фото: Правительство РК

За семь лет количество резидентов Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub достигло 1875, а их совокупный доход составил 4,3 миллиарда долларов США. Только в текущем году экспорт информационно-технологических услуг превысил 1,5 миллиарда долларов США. В целом за этот период стартапы Astana Hub привлекли более 840 миллионов долларов США инвестиций.

Суперкомпьютер, способный выполнить работу 8 миллиардов человек за 4 дня всего за 1 секунду

В этом году в Казахстане был создан национальный суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud. Проект разработан совместно с международной технологической компанией Presight, входящей в группу G42 Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, Казахстан подписал соглашение с компаниями NVIDIA и Freedom Holding Corp. о создании независимого центра искусственного интеллекта.

Фото: Акорда

9 июля в церемонии запуска национального суперкомпьютера принял участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

К ресурсам суперкомпьютера смогут подключаться стартапы, занимающиеся обучением нейронных сетей, университеты, проводящие фундаментальные и прикладные исследования, а также научные центры и компании, внедряющие искусственный интеллект в бизнес-процессы.

В рамках ввоза суперкомпьютера в страну в Казахстане впервые был внедрен механизм освобождения высокотехнологичного оборудования от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость. Это существенно повысило привлекательность страны для международных информационно-технологических компаний и операторов.

18 ноября было сообщено, что Alem.Cloud занял 86-е место в международном рейтинге самых мощных вычислительных систем мира.

Фото: freepik.com

26 ноября Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития представило платформу Alem.Cloud, предназначенную для подачи заявок на использование ресурсов национального суперкомпьютерного кластера.

При рассмотрении заявок приоритет будет отдаваться следующим направлениям: государственное управление, образование, здравоохранение, сельское хозяйство и водные ресурсы, нефтегазовая отрасль, горно-металлургический комплекс, энергетика, геология и разведка, транспорт и логистика, промышленность и строительство, робототехника и беспилотные летательные аппараты, кибербезопасность, финансовые технологии.

Чтобы наглядно продемонстрировать вычислительные возможности суперкомпьютера, можно привести слова министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, прозвучавшие в прямом эфире телеканала Jibek Joly.

— Мощность суперкомпьютера, это как если всё население мира, 8 млрд человек каждую секунду будут делать математические вычисления, но им потребуется более 4 дней, чтобы сделать то, что сделает суперкомпьютер за секунду — отметил министр.

Закон об искусственном интеллекте

17 ноября Президент Республики Казахстан подписал Закон «Об искусственном интеллекте».

Принятие одного из первых законов «Об искусственном интеллекте» стало для Казахстана важным шагом на пути к безопасному и ответственному развитию цифровых технологий.

Новый закон напрямую запрещает разработку и применение систем искусственного интеллекта, которые осуществляют манипуляции, используют уязвимые стороны человека, ведут социальный рейтинг людей, определяют эмоции без согласия либо незаконно собирают данные. Тем самым государство предотвращает опасные технологические эксперименты и укрепляет доверие общества к цифровой среде.

Фото: publicdomainpictures.net

Цифровой кодекс

В Казахстане близится принятие Цифрового кодекса, который призван обновить цифровое законодательство, объединить разрозненные нормы, ввести новые правовые категории и усилить защиту прав граждан.

Кодекс, уже принятый Мажилисом и направленный на утверждение в Сенат, определяет статус ключевых цифровых объектов — таких как данные, электронные документы, сервисы и платформы — и устанавливает правила их использования в государственном и частном секторах. Он также открывает путь для широкого внедрения безбумажных технологий в государственных услугах и бизнес-процессах.

Гарантируется защита конфиденциальности личных данных граждан. В кодексе вводится «право быть забвение», которое позволит пользователю ограничивать или удалять личную информацию в цифровом пространстве по своему требованию.

Отдельные нормы документа регулируют с юридической точки зрения новые технологические решения, такие как смарт-контракты, распределённые системы и цифровые платформы.

Если кодекс будет принят в нынешней редакции, государственная цифровая система eGov и платформы, предоставляющие услуги населению в электронном виде, могут получить статус «национального объекта». Это позволит защитить указанные цифровые активы от перехода в частную собственность или их продажи за границу.

В проекте кодекса также предусмотрено деление существующих электронных документов на три категории:

1. Электронные документы — это документы, подписанные квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), приравненные к бумажной версии.

2. Цифровые документы — различные справки и сведения, которые можно автоматически загрузить из государственных баз данных и которые считаются оригиналом на момент их выдачи.

3. Цифровые данные — сведения с юридической значимостью, полученные из официальных источников, например, данные о гражданине из базы данных Министерства внутренних дел, полученные по ИИН, или записи из реестра недвижимости.

Иными словами, к этой категории относятся любые сведения с юридической значимостью, полученные из официальных источников.

Проект Цифрового кодекса также направлен на упрощение использования цифровых доказательств в судебных процессах.

Законопроект предусматривает введение понятия «цифровой посредник». Это позволит четко определить ответственность и правила работы платформ, таких как Yandex Go, Glovo, Chocofood, маркетплейсы Kaspi, Wildberries, OZON, агрегаторы услуг booking и krisha.kz, а также государственных цифровых сервисов.

23 октября в Казахстане впервые были утверждены национальные стандарты в области искусственного интеллекта. Разработаны семь стандартов, которые устанавливают единые принципы работы с технологиями ИИ для бизнеса и государственных структур.

Министерство искусственного интеллекта

18 сентября было создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Министру ведомства Жаслану Мадиеву одновременно присвоена должность заместителя Премьер-министра, что демонстрирует значимость этой сферы для развития страны.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

17 октября Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров фонда «Самрук-Қазына» с участием искусственного интеллекта. На заседании впервые участвовал независимый цифровой член Совета директоров, функционирующий на основе ИИ — SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence).

Эта нейронная сеть создана на основе казахстанской языковой модели Alem LLM и ранее была представлена Президенту в рамках Международного форума Digital Bridge 2025.

Цифровой член Совета директоров SKAI сообщил, что за первые 9 месяцев текущего года объем поддержки отечественных производителей фондом увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лаборатория ИИ Павла Дурова

На форуме Digital Bridge 2025 мировое технологическое сообщество привлекло внимание к Казахстану. В этом году в мероприятии принял участие Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, насчитывающего сотни миллионов пользователей. В ходе визита он объявил об открытии собственной лаборатории ИИ в Казахстане.

Фото: Акорда

— Год назад мы открыли наш первый региональный офис в Казахстане и очень довольны достигнутыми результатами. Сегодня с радостью сообщаю, что в здании Alem.ai мы открываем специализированную лабораторию в области искусственного интеллекта. В первую очередь мы реализуем совместный проект между Telegram и казахстанским суперкомпьютерным кластером. Эта технология позволит более чем миллиарду людей использовать функции искусственного интеллекта конфиденциально, открыто и эффективно. Мы надеемся, что суперкомпьютерный кластер Казахстана станет первым крупным поставщиком вычислительных мощностей для этой сети, — заявил Дуров.

Фото: Ақорда

Владелец Telegram также встретился с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, где были обсуждены вопросы сотрудничества в области образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Alatau — сможет ли Центральная Азия создать свой «Шэньчжэнь»?

Долгое время обсуждалась возможность строительства современного города в окрестностях Алматы. В этом году Президент в своем Послании поручил придать городу особый статус.

— Необходимо в течение десяти дней подготовить проект Указа о предоставлении городу специального статуса с прямым подчинением Правительству. Затем, в течение не более полугода, следует принять отдельный закон, в котором будут оговорены режим управления городом, финансовая модель и другие важные аспекты, — отметил Глава государства.

Фото: акимат Алматинской области

По планам государства, Alatau станет первым полностью цифровым городом в регионе, где будут применяться технологии Smart City, а расчеты за товары и услуги смогут осуществляться с использованием криптовалюты.

Площадь города превышает 98 тысяч гектар, а строительство планируется полностью за счет частных инвестиций.

Для реализации этих целей члены Правительства провели форум в Южной Корее.

Последние обновленные границы Alatau включают территории городов Конаев и Алатау, входящие в состав Илийского и Талгарского районов Алматинской области.

Недавно Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана совместно с американской компанией Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предпринимателем Вячеславом Кимом подписали меморандум о взаимопонимании. Планируется приобрести электрические самолеты eVTOL для системы воздушного такси в городе Alatau на сумму около 300 млн долларов США.

В рамках проекта также предусмотрено создание испытательного полигона для сертификации и демонстрационных полётов, а также интеграция системы воздушного такси в транспортную сеть городов Alatau и Алматы.