    21:34, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Султанбек Айбарулы завоевал «золото» финала Кубка мира по боксу

    Команда Казахстана по боксу отметилась золотой медалью финального этапа Кубка мира в Дели (Индия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Султанбек Айбарулы завоевал золото финала Кубка мира по боксу
    Фото: НОК РК

    Султанбек Айбарулы, выступающий в весе до 85 килограммов, завоевал золотую медаль финального этапа Кубка мира по боксу

    В финале казахстанец одержал победу над Джасурбеком Юлдошевым из Узбекистана.

    Отметим, что ранее вторым стал Нурбек Мурсал (до 70 килограммов).

    Ранее мы писали о том, что два казахстанца побьются за золото финала Кубка мира по боксу. 

    Кубок мира проводит международная федерация World Boxing, в которой до конца ноября состоятся выборы нового руководящего состава. Одним из кандидатов на пост президента является казахстанский легендарный боксер Геннадий Головкин. 

    Диана Калманбаева
