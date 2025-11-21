21:34, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
Султанбек Айбарулы завоевал «золото» финала Кубка мира по боксу
Команда Казахстана по боксу отметилась золотой медалью финального этапа Кубка мира в Дели (Индия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Султанбек Айбарулы, выступающий в весе до 85 килограммов, завоевал золотую медаль финального этапа Кубка мира по боксу
В финале казахстанец одержал победу над Джасурбеком Юлдошевым из Узбекистана.
Отметим, что ранее вторым стал Нурбек Мурсал (до 70 килограммов).
Ранее мы писали о том, что два казахстанца побьются за золото финала Кубка мира по боксу.
Кубок мира проводит международная федерация World Boxing, в которой до конца ноября состоятся выборы нового руководящего состава. Одним из кандидатов на пост президента является казахстанский легендарный боксер Геннадий Головкин.