Султанбек Айбарулы завоевал «золото» финала Кубка мира по боксу

Султанбек Айбарулы, выступающий в весе до 85 килограммов, завоевал золотую медаль финального этапа Кубка мира по боксу

В финале казахстанец одержал победу над Джасурбеком Юлдошевым из Узбекистана.

Отметим, что ранее вторым стал Нурбек Мурсал (до 70 килограммов).

Ранее мы писали о том, что два казахстанца побьются за золото финала Кубка мира по боксу.

Кубок мира проводит международная федерация World Boxing, в которой до конца ноября состоятся выборы нового руководящего состава. Одним из кандидатов на пост президента является казахстанский легендарный боксер Геннадий Головкин.