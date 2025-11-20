РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:23, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Два казахстанца побьются за золото финала Кубка мира по боксу

    В столице Индии Нью-Дели подходит к завершению Кубок мира по боксу, проводимый международной федерацией World Boxing, передает Kazinform.

    бокс
    Фото: НОК РК / Сали Сабиров

    Сборная Казахстана уже завоевала на финале Кубка мира 6 бронзовых медалей – 4 среди женщин и 2 среди мужчин.

    На турнире осталось разыграть золотые и серебряные награды, до которых по итогам полуфиналов до решающих боев добралось только 2 казахстанца. Это Нурбек Мурсал в весе до 70 кг, который поспорит за золото с хозяином ринга Хитешем Хитешем, а также Султанбек Айбарулы в весе до 85 кг, чьим соперником в финале стал Жасурбек Юлдошев из Узбекистана.

    Отметим, что наибольшее количество боксеров в финалах представляют Индию (8 женщин, 7 мужчин) и Узбекистан (6 мужчин и 3 женщины). Другие страны, которые добились успеха сегодня и будут участвовать в завтрашнем финале, включают Англию (3), Польшу (2), Италию (2), Казахстан (2), Японию (2), Кыргызстан (1) и Австралию (1).

    Напомним, что имена бронзовых призеров финала Кубка мира из Казахстана мы озвучивали ранее.

    Кубок мира проводит международная федерация World Boxing, в которой до конца ноября состоятся выборы нового руководящего состава. Одним из кандидатов на пост президента является казахстанский легендарный боксер Геннадий Головкин.

    Казахстанцы запустили акцию в поддержку Головкина перед выборами главы World Boxing. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Альберт Ахметов
    Автор
