Два казахстанца побьются за золото финала Кубка мира по боксу

Сборная Казахстана уже завоевала на финале Кубка мира 6 бронзовых медалей – 4 среди женщин и 2 среди мужчин.

На турнире осталось разыграть золотые и серебряные награды, до которых по итогам полуфиналов до решающих боев добралось только 2 казахстанца. Это Нурбек Мурсал в весе до 70 кг, который поспорит за золото с хозяином ринга Хитешем Хитешем, а также Султанбек Айбарулы в весе до 85 кг, чьим соперником в финале стал Жасурбек Юлдошев из Узбекистана.

Отметим, что наибольшее количество боксеров в финалах представляют Индию (8 женщин, 7 мужчин) и Узбекистан (6 мужчин и 3 женщины). Другие страны, которые добились успеха сегодня и будут участвовать в завтрашнем финале, включают Англию (3), Польшу (2), Италию (2), Казахстан (2), Японию (2), Кыргызстан (1) и Австралию (1).

Напомним, что имена бронзовых призеров финала Кубка мира из Казахстана мы озвучивали ранее.

Кубок мира проводит международная федерация World Boxing, в которой до конца ноября состоятся выборы нового руководящего состава. Одним из кандидатов на пост президента является казахстанский легендарный боксер Геннадий Головкин.

Казахстанцы запустили акцию в поддержку Головкина перед выборами главы World Boxing.