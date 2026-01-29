Суд вынес решение в отношении Екатерины Бивол за оскорбление казахов и кыргызов

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Екатерины Бивол в конце декабря прошлого года. По результатам мониторинга сети Интернет выявлен факт размещения на одном из каналов мессенджера Telegram видеозаписи, на которой Екатерина Бивол высказывает негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения, а именно «казахов» и «кыргызов». Негативная оценка выражена посредством оскорблений и нецензурной лексики.

Напомним, в конце октября прошлого года Екатерину Бивол объявила в розыск полиция Казахстана.

Кроме того, экс-супруга Дмитрия Бивола заочно арестована в Кыргызстане за разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды.

В конце декабря 2025 года Смольнинский суд Санкт-Петербурга признал ложными публичные высказывани блогера Екатерины Бивол о ее бывшем муже и обязал ее опровергнуть клевету в адрес боксера Дмитрия Бивола.