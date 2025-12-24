Суд в России обязал бывшую жену боксера Бивола опровергнуть клевету в его адрес

Как сообщает ТАСС, суд обязал ее опубликовать опровержения на своих страницах в социальных сетях и мессенджерах.

— Суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространенные ответчиком, и обязал Екатерину Бивол разместить на всех принадлежащих ей (администрируемых ею) сайтах, страницах в социальных сетях, каналах (группах) в мессенджерах опровержение указанных сведений путем опубликования резолютивной части решения суда по данному делу, открыв для доступа любых третьих лиц для ознакомления и обеспечив сохранение соответствующего доступа в течение шести месяцев с даты опубликования опровержения, — говорится в сообщении объединенной пресс-службе судов города.

Как следует из материалов дела, Екатерина Бивол размещала порочащие сведения о бывшем муже в социальных сетях с сентября 2024 по август 2025 года.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что МВД Кыргызстана начало доследственную проверку в отношении Екатерины Бивол за видео с оскорбительными высказываниями в адрес кыргызов и казахов.

Екатерине Бивол заочно предъявлено обвинение по статье 330 Уголовного кодекса КР «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)».

25 октября решением Первомайского районного суда г. Бишкек в отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в Учреждении № 21 ГСИН при кабмине КР. Она объявлена в розыск.

В конце октября полиция Казахстана объявила в розыск Екатерину Бивол.