РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:21, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Суд в России обязал бывшую жену боксера Бивола опровергнуть клевету в его адрес

    Смольнинский суд Санкт-Петербурга признал ложными и порочащими честь и достоинство публичные высказывания и комментарии блогера Екатерины Бивол   о ее бывшем муже, боксере Дмитрии Биволе, передает агентство Kazinform. 

    Суд в России обязал бывшую жену боксера Бивола опровергнуть клевету в его адрес
    Фото: Instagram Екатерины Бивол

    Как сообщает ТАСС, суд обязал ее опубликовать опровержения на своих страницах в социальных сетях и мессенджерах.

    — Суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространенные ответчиком, и обязал Екатерину Бивол разместить на всех принадлежащих ей (администрируемых ею) сайтах, страницах в социальных сетях, каналах (группах) в мессенджерах опровержение указанных сведений путем опубликования резолютивной части решения суда по данному делу, открыв для доступа любых третьих лиц для ознакомления и обеспечив сохранение соответствующего доступа в течение шести месяцев с даты опубликования опровержения, — говорится в сообщении объединенной пресс-службе судов города.

    Как следует из материалов дела, Екатерина Бивол размещала порочащие сведения о бывшем муже в социальных сетях с сентября 2024 по август 2025 года.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Ранее сообщалось, что МВД Кыргызстана начало доследственную проверку в отношении Екатерины Бивол за видео с оскорбительными высказываниями в адрес кыргызов и казахов.

    Екатерине Бивол заочно предъявлено обвинение по статье 330 Уголовного кодекса КР «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)».

    25 октября решением Первомайского районного суда г. Бишкек в отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в Учреждении № 21 ГСИН при кабмине КР. Она объявлена в розыск.

    В конце октября полиция Казахстана объявила в розыск Екатерину Бивол

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Россия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают