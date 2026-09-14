Строительство аэропортов в Зайсане и Катон-Карагае: как продвигаются работы в ВКО

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев проверил объекты строительства аэропортов Зайсан и Катон-Карагай в Восточно-Казахстанской области, передает Kazinform.

В рабочей поездке также приняли участие заместитель акима Восточно-Казахстанской области Бакытжан Байахметов, генеральный директор РГП «Казаэронавигация» Фаат Богдашкин, главный исполнительный директор Авиационной администрации Казахстана Майкл Дэниел, аким Зайсанского района ВКО Аэлита Ахметсалимкызы, а также представители подрядных строительных организаций.

Во время визита на объекты специалисты ознакомились с ходом строительно-монтажных работ, оценили степень готовности аэродромов и зданий терминалов, а также обсудили шаги по подготовке аэропортов к сдаче в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что аэропорты Казахстана станут доступнее для лиц с инвалидностью.