Аэропорты Казахстана станут доступнее для лиц с инвалидностью

В Комитете гражданской авиации Минтранса РК обсудили, как сделать аэропорты Казахстана более доступными для людей с инвалидностью и других маломобильных пассажиров, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

В Комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК состоялась рабочая встреча повопросам повышения доступности аэропортовой инфраструктуры и качества обслуживания лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Во встрече приняли участие представители Авиационной администрации Казахстана, аэропортов, а также Гульнара Баймолдина, курирующая вопросы обеспечения доступности для лиц с инвалидностью.

— В ходе встречи рассмотрены вопросы доступности инфраструктуры на всех основных этапах пребывания пассажира в аэропорту: от прибытия на прилегающую к пассажирскому терминалу территорию до прохождения необходимых процедур и получения услуг внутри терминала. Кроме того, были озвучены вопросы организации специальных парковочных мест и доступных маршрутов от парковочных зон к терминалам, обустройству съездов с тротуаров, входных групп, пандусов, лестниц и подъёмных платформ, а также обеспечению беспрепятственного передвижения внутри пассажирских терминалов, — сообщили в Минтранспорте РК.

Отдельным блоком рассмотрены вопросы доступности информации и навигации для пассажиров с нарушениями зрения и слуха. Обсуждались применение тактильных мнемосхем и указателей, использование шрифта Брайля, визуальных средств информирования, а также индукционных систем для людей с нарушениями слуха.

Фото: Минтранспорта РК

Гульнара Баймолдина заострила внимание на необходимости рассматривать доступность не как наличие отдельных элементов инфраструктуры, а как непрерывный и понятный пассажирский маршрут, позволяющий человеку получить необходимую информацию, самостоятельно передвигаться либо своевременно воспользоваться помощью персонала.

Также рассмотрены вопросы работы служб сопровождения, доступности информационных и справочных стоек, подготовки персонала к оказанию ситуационной помощи, а также создания надлежащих условий в комнатах матери и ребенка.

Представители аэропортов отметили важность обсуждения обозначенных вопросов, обмена практическим опытом и дальнейшее совершенствование инфраструктуры и процедур обслуживания.

По итогам встречи аэропортам рекомендовано провести дополнительный анализ состояния объектов и действующих процессов обслуживания с учетом потребностей различных категорий пассажиров, а также рассмотреть возможность применения современных международных практик в области доступности.

— Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана продолжат системную работу с аэропортами по совершенствованию доступности объектов гражданской авиации и повышению качества обслуживания пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения, — говорится в сообщении Минтранспорте Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начал действовать новый национальный стандарт доступности школ для детей с инвалидностью.