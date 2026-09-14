KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Аэропорты Казахстана станут доступнее для лиц с инвалидностью

    В Комитете гражданской авиации Минтранса РК обсудили, как сделать аэропорты Казахстана более доступными для людей с инвалидностью и других маломобильных пассажиров, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    аэропорт Алматы
    Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

    В Комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК состоялась рабочая встреча повопросам повышения доступности аэропортовой инфраструктуры и качества обслуживания лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

    Во встрече приняли участие представители Авиационной администрации Казахстана, аэропортов, а также Гульнара Баймолдина, курирующая вопросы обеспечения доступности для лиц с инвалидностью.

    — В ходе встречи рассмотрены вопросы доступности инфраструктуры на всех основных этапах пребывания пассажира в аэропорту: от прибытия на прилегающую к пассажирскому терминалу территорию до прохождения необходимых процедур и получения услуг внутри терминала. Кроме того, были озвучены вопросы организации специальных парковочных мест и доступных маршрутов от парковочных зон к терминалам, обустройству съездов с тротуаров, входных групп, пандусов, лестниц и подъёмных платформ, а также обеспечению беспрепятственного передвижения внутри пассажирских терминалов, — сообщили в Минтранспорте РК. 

    Отдельным блоком рассмотрены вопросы доступности информации и навигации для пассажиров с нарушениями зрения и слуха. Обсуждались применение тактильных мнемосхем и указателей, использование шрифта Брайля, визуальных средств информирования, а также индукционных систем для людей с нарушениями слуха.

    Аэропорты Казахстана станут доступнее для лиц с инвалидностью
    Фото: Минтранспорта РК

    Гульнара Баймолдина заострила внимание на необходимости рассматривать доступность не как наличие отдельных элементов инфраструктуры, а как непрерывный и понятный пассажирский маршрут, позволяющий человеку получить необходимую информацию, самостоятельно передвигаться либо своевременно воспользоваться помощью персонала.

    Также рассмотрены вопросы работы служб сопровождения, доступности информационных и справочных стоек, подготовки персонала к оказанию ситуационной помощи, а также создания надлежащих условий в комнатах матери и ребенка.

    Представители аэропортов отметили важность обсуждения обозначенных вопросов, обмена практическим опытом и дальнейшее совершенствование инфраструктуры и процедур обслуживания.

    По итогам встречи аэропортам рекомендовано провести дополнительный анализ состояния объектов и действующих процессов обслуживания с учетом потребностей различных категорий пассажиров, а также рассмотреть возможность применения современных международных практик в области доступности.

    — Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана продолжат системную работу с аэропортами по совершенствованию доступности объектов гражданской авиации и повышению качества обслуживания пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения, — говорится в сообщении Минтранспорте Казахстана. 

    Ранее сообщалось, что в Казахстане начал действовать новый национальный стандарт доступности школ для детей с инвалидностью.

    Инфраструктура Минтранспорта РК Аэропорт Лица с инвалидностью КГА
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор