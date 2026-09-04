Какими должны быть школы для детей с инвалидностью: в Казахстане ввели новый нацстандарт

В Казахстане начал действовать новый национальный стандарт доступности школ для детей с инвалидностью. Документ предусматривает требования к школьной инфраструктуре и организации учебного процесса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский институт стандартизации и метрологии .

В Казахстане начал действовать национальный стандарт, который определяет, какой должна быть школа, доступная для детей с инвалидностью. Документ охватывает весь путь ребенка: от входа на территорию до занятий в классе, посещения столовой, библиотеки, спортзала и актового зала.

СТ РК 4023-2025 «Доступность общеобразовательных организаций. Требования к доступности общеобразовательных организаций для детей с инвалидностью» разработал РГП «КазСтандарт» КТРМ МТИ РК. Он введен в действие с 1 июля 2026 года.

Новый стандарт показывает, что доступная школа не ограничивается пандусом у входа. Его положения касаются школьной территории, здания, кабинетов, коридоров, лестниц, лифтов, гардероба, столовой, туалетов, библиотеки, спортивного и актового залов.

На территории школы предлагается предусматривать ровные и нескользкие дорожки без перепадов высоты. Для детей с нарушением зрения рекомендованы тактильные направляющие полосы и контрастная разметка. На стыках тротуаров с проезжей частью предлагается обустраивать съезды для кресел-колясок.

Вход в здание должен учитывать потребности маломобильных учеников. Документ предусматривает пандусы, поручни или подъемные устройства. При наличии перепадов высоты рекомендуется установить кнопку вызова помощи. Двери предлагается оборудовать системой задержки закрывания, чтобы ребенок на кресле-коляске мог безопасно проехать внутрь.

Для доступа на верхние этажи необходимо предусмотреть пассажирский лифт или платформенный подъемник. Кнопки управления должны находиться на доступной высоте и дублироваться шрифтом Брайля.

Отдельное внимание уделено системе оповещения. В школах рекомендуется использовать звуковые и световые сигналы. Световые индикаторы предлагается подключить к школьным звонкам, чтобы ученики с нарушением слуха могли видеть информацию о начале и окончании уроков.

В здании необходимо предусмотреть тактильные планы и схемы эвакуации. Для детей с нарушением зрения они должны содержать рельефные обозначения и шрифт Брайля. Эвакуационные выходы предлагается обозначать световыми маяками. Если в школе учатся незрячие дети, таблички на кабинетах должны иметь крупные контрастные надписи и дублироваться шрифтом Брайля.

— В школьном туалете необходимо предусмотреть не менее одной специализированной кабины для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и учеников на креслах-колясках. Ее дверь должна открываться наружу. Кнопки смыва, выключатели, ручки и замки следует размещать так, чтобы ими можно было пользоваться кистью или локтем. На электрических сушилках должна быть маркировка, предупреждающая о громком и резком звуке, — отметили в КазСтандарт.

В классах предлагается выделять места для учеников на креслах-колясках в первом ряду у входа. Учебная доска должна находиться в зоне их доступности. Для детей с нарушением зрения рабочее место следует подбирать с учётом чувствительности к свету. Столы рекомендуется делать матовыми, чтобы избежать бликов.

— Стандарт предусматривает совместное обучение детей с инвалидностью с другими учениками. Это касается и физкультуры. Ребенок должен иметь возможность выполнять доступные упражнения и участвовать в играх вместе со своим классом, — добавили там.

В школьных библиотеках рекомендуется предусматривать аудиокниги, электронные видеоувеличители и материалы с рельефной графикой. Учебные фильмы предлагается сопровождать субтитрами. Компьютеры должны быть оснащены средствами, компенсирующими нарушения зрения, слуха и двигательных функций.

Если актовый зал находится на втором этаже, школа должна обеспечить доступ к нему с помощью лифта или подъёмной платформы. Для учеников на креслах-колясках предлагается выделять места рядом с проходами и на одном уровне со входом. Подъём на сцену рекомендуется оборудовать пандусом.

СТ РК 4023-2025 впервые формирует единый подход к архитектурной, информационной и функциональной доступности школ. Документ содержит как прямые требования, так и рекомендуемые решения. Сам стандарт рекомендован общеобразовательным организациям для создания доступной среды для детей с инвалидностью.

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