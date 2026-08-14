Какие условия создадут для детей с особыми потребностями в школах Казахстана с сентября

В новом учебном году в школы Казахстана придут тысячи первоклассников с особыми образовательными потребностями. О том, какую поддержку им обеспечат во время учебы, рассказали в Министерстве просвещения в ответе на запрос агентства Kazinform.

Как сообщили в ведомстве, в сентябре в общеобразовательные школы Казахстана поступят более 4000 первоклассников с особыми образовательными потребностями.

Отдельно для них в школах предусмотрят педагогов-ассистентов, которые индивидуально сопровождают ребенка во время учебы и помогают ему включаться в образовательный процесс.

В новом учебном году в школах Казахстана будут работать более шести тысяч таких специалистов. Их назначают по рекомендации психолого-медико-педагогической консультации.

Также для помощи детям с особыми потребностями в школах будут работать специальные кабинеты поддержки.

—Всего в общеобразовательных школах страны функционируют более 1000 кабинетов поддержки детей с особыми образовательными потребностями. В текущем году открыто 36 кабинетов поддержки (план — 40), до конца года планируется дополнительное открытие свыше 50 кабинетов поддержки, — разъяснили в министерстве.

Напомним, в 2026-2027 учебном году впервые в школу пойдут 380 тысяч казахстанских детей.

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