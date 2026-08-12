Более 380 тысяч детей пойдут в первый класс в новом учебном году в Казахстане

В Казахстане продолжается прием документов для зачисления детей в первый класс. Ожидается, что в новом учебном году за школьные парты сядут более 380 тысяч первоклассников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

На сегодняшний день из прогнозируемого количества в школы страны уже зачислено порядка 320 тысяч детей, или около 84%.

Около 296 тысяч детей будут обучаться в государственных школах, порядка 23 тысяч — в частных. В городские школы зачислено около 191 тысячи детей, в сельские — порядка 128 тысяч. Также в организации образования приняты почти 4 тысячи детей с особыми образовательными потребностями.

Более 71% будущих первоклассников выбрали классы с казахским языком обучения, свыше 26% — с русским, еще около 2,5% — с другими языками обучения. При этом более 2 тысяч детей других национальностей зачислены в классы с казахским языком обучения. Это свидетельствует о растущем интересе родителей к обучению детей на казахском языке.

Прием документов проводится в рамках пилотного проекта на основании совместного приказа Министерства просвещения и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Заявления принимаются поэтапно с 27 мая по 31 августа 2026 года в соответствии с утвержденным графиком.

Около 84% заявлений родители подали в электронном формате. Оформить документы можно через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, а также непосредственно в выбранной школе.

Наибольшее количество первоклассников ожидается в Туркестанской области — более 50 тысяч детей, Алматинской области — более 35 тысяч, Астане — 33 тысячи, Алматы — более 31 тысячи и Шымкенте — более 29 тысяч. Это обусловлено численностью населения и высоким уровнем рождаемости в данных регионах.

Министерство просвещения рекомендует родителям своевременно оформить документы. Дополнительную информацию можно получить в выбранной школе, на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile.

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