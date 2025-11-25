РУ
    16:57, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Стрелок, открывший огонь в Туркестанской области, до сих пор не найден

    Пациенты, получившие огнестрельные ранения в результате стрельбы в Тюлькубасском районе, выписаны из стационара. В полиции сообщили, что поиски второго подозреваемого продолжаются, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В Тюлькубасской районной больнице отметили, что состояние пострадавших стабилизировалось.

    — Пациент Д. Ж. (2008 г. р.) проходил лечение в травматологическом отделении с 3-го по 10-е ноября и был выписан с улучшением. Второй пациент — 22-летний О.С. (2003 г. р.) — находился в травматологическом отделении со 2-го по 17-е ноября и также выписан с улучшением, — сообщили в медучреждении.

    Изначально в больницу поступили трое пострадавших. Третьего, получившего менее серьезные травмы, после осмотра направили на амбулаторное лечение.

    Стрельба произошла в ночь на 2 ноября в селе Коктерек Тюлькубасского района. В результате нападения один человек погиб, еще трое получили ранения.

    По словам очевидцев, к группе молодых людей подъехал автомобиль. Из машины выбежали неизвестные в масках и открыли беспорядочную стрельбу.

    В департаменте полиции заявили, что установили всех подозреваемых.

    — Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ход расследования находится на особом контроле у руководства департамента полиции Туркестанской области, — отметили в ведомстве.

    Одного из стрелков удалось задержать и взять под стражу. Второй подозреваемый, по данным полиции, скрылся и находится в розыске уже четвертую неделю. 

    Теги:
    Туркестанская область Полиция Убийство
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
