Стрелок, открывший огонь в Туркестанской области, до сих пор не найден

В Тюлькубасской районной больнице отметили, что состояние пострадавших стабилизировалось.

— Пациент Д. Ж. (2008 г. р.) проходил лечение в травматологическом отделении с 3-го по 10-е ноября и был выписан с улучшением. Второй пациент — 22-летний О.С. (2003 г. р.) — находился в травматологическом отделении со 2-го по 17-е ноября и также выписан с улучшением, — сообщили в медучреждении.

Изначально в больницу поступили трое пострадавших. Третьего, получившего менее серьезные травмы, после осмотра направили на амбулаторное лечение.

Стрельба произошла в ночь на 2 ноября в селе Коктерек Тюлькубасского района. В результате нападения один человек погиб, еще трое получили ранения.

По словам очевидцев, к группе молодых людей подъехал автомобиль. Из машины выбежали неизвестные в масках и открыли беспорядочную стрельбу.

В департаменте полиции заявили, что установили всех подозреваемых.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ход расследования находится на особом контроле у руководства департамента полиции Туркестанской области, — отметили в ведомстве.

Одного из стрелков удалось задержать и взять под стражу. Второй подозреваемый, по данным полиции, скрылся и находится в розыске уже четвертую неделю.