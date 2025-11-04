Стрельба в Туркестанской области: один человек погиб, трое госпитализированы

В ночь на 2 ноября в Тюлькубасском районе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. В результате происшествия один человек скончался, трое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

— На место происшествия незамедлительно выехали руководство и следственно-оперативная группа районного отдела полиции. В ходе оперативных мероприятий в кратчайшие сроки установлены личности подозреваемых. Один из них задержан и помещен в изолятор, — сообщили в ДП Туркестанской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

— Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения второго участника, — добавили в ведомстве.

Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Туркестанской области.

Ранее перестрелка также произошла и в Жамбылской области, в результате которой четыре человека получили огнестрельные ранения. Пострадавшие были доставлены в районную больницу.