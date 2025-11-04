РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:36, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Стрельба в Туркестанской области: один человек погиб, трое госпитализированы

    Полиция задержала одного подозреваемого, второй находится в розыске, передает корреспондент агентства Kazinform.

    с
    Фото: pixabay

    В ночь на 2 ноября в Тюлькубасском районе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. В результате происшествия один человек скончался, трое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

    — На место происшествия незамедлительно выехали руководство и следственно-оперативная группа районного отдела полиции. В ходе оперативных мероприятий в кратчайшие сроки установлены личности подозреваемых. Один из них задержан и помещен в изолятор, — сообщили в ДП Туркестанской области.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    — Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения второго участника, — добавили в ведомстве.

    Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Туркестанской области.

    Ранее перестрелка также произошла и в Жамбылской области, в результате которой четыре человека получили огнестрельные ранения. Пострадавшие были доставлены в районную больницу.

    Теги:
    Стрельба Туркестанская область Полиция Уголовное дело
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают