    18:12, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Стрельба в Туркестанской области: что известно о состоянии раненых

    Врачи рассказали о состоянии троих пациентов, получивших огнестрельные ранения в результате стрельбы в Тюлькубасском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: pixabay

    Как уточнили в управлении здравоохранения, общее состояние пострадавших стабильное, средней степени тяжести.

    — Два пациента находятся в палате. Лечение оказывается в полном объеме в соответствии с назначением врачей. Динамика положительная, общее состояние пациентов улучшилось, — отметили в ведомстве.

    Третий пострадавший выписан на амбулаторное лечение.

    Напомним, инцидент произошел в ночь на 2 ноября в Тюлькубасском районе. В результате стрельбы погиб 17-летний подросток. Трое других пострадавших госпитализированы с огнестрельными ранениями.

    В полиции подтвердили, что личности подозреваемых установлены. Один из них задержан и помещен в изолятор, второго участника конфликта полицейские разыскивают. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.  

    Здравоохранение Стрельба Туркестанская область Полиция Туркестан Уголовное дело
