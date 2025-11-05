Стрельба в Туркестанской области: что известно о состоянии раненых

Как уточнили в управлении здравоохранения, общее состояние пострадавших стабильное, средней степени тяжести.

— Два пациента находятся в палате. Лечение оказывается в полном объеме в соответствии с назначением врачей. Динамика положительная, общее состояние пациентов улучшилось, — отметили в ведомстве.

Третий пострадавший выписан на амбулаторное лечение.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 2 ноября в Тюлькубасском районе. В результате стрельбы погиб 17-летний подросток. Трое других пострадавших госпитализированы с огнестрельными ранениями.

В полиции подтвердили, что личности подозреваемых установлены. Один из них задержан и помещен в изолятор, второго участника конфликта полицейские разыскивают. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.