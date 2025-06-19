Страны ЕАЭС еще не готовы к созданию единых энергетических рынков, но мы к этому идем - Путин

— ⁠ ⁠Причем интегрировано не на словах, а на деле. Когда-то Казахстан выступил инициатором создания ЕАЭС, за что мы благодарны нашим друзьям. И эта структура развивается. Да, там не всё просто. Мы, может быть, не готовы еще к созданию окончательно единых рынков в некоторых сферах энергетики. Но мы к этому идём. Мы всё равно придём к этому. Здесь нет никаких сомнений. Вопрос во времени, темпах и так далее, — высказался Владимир Путин, отвечая на вопрос представителя белорусского СМИ на полях ПМЭФ.

Он отметил, что страны на постоянной основе проводят дискуссии в области поставок энергоносителей.

— ⁠Мы находим же здесь развязки. Иногда находим, кажется, такие весьма оригинальные решения. Уверен, и дальше будем находить, — заявил президент России.





На встрече с руководителями мировых информагентств он подчеркнул, что между Россией и Казахстаном сохраняются особые союзнические отношения, и отметил, что РФ намерена расширять энергетическое сотрудничество с РК, включая совместный выход на рынки третьих стран. В. Путин добавил, что товарооборот между нашими странами почти на 95% осуществляется в национальных валютах.

Также президент России высказался о возможном решении ирано-израильского конфликта.