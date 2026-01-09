Столица Кипра признана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году

Совет по туризму Никосии (ETAP) объявил, что город занял первое место в рейтинге лучших туристических направлений Европы 2026 года как лучшая культурная столица Европы.

Решение экспертов основано на многоуровневой оценке, объединившей количественные данные, мнения журналистов в области культуры и туристических СМИ, а также мнения тысяч путешественников из более чем 130 стран.

Как говорится в заявлении Совета по туризму Никосии (ETAP), «этот высокий статус подтверждается также оценкой ​​журнала Forbes, который поставил Никосию на первое место среди десяти крупнейших культурных городов Европы, назвав ее главным культурным направлением 2026 года». В заявлении отмечается, что Никосия — город с уникальной культурной самобытностью, где гармонично сосуществуют история, современное творчество и повседневная жизнь, и который не только сохраняет прошлое, но и творчески переосмысливает его.

Как указывает ETAP, успех является результатом целенаправленной стратегической инициативы и систематических действий Совета по туризму в тесном сотрудничестве с муниципалитетом столицы Кипра и организацией European Best Destinations.

Признание Никосии лучшей европейской культурной столицей 2026 года «существенно укрепляет международный имидж города, подтверждает его потенциал в области культуры, творчества и устойчивого городского туризма и создает новые перспективы для дальнейшего международного продвижения и сотрудничества», — заключает управление по культурному туризму Никосии.

Напомним, что Кипр начал председательствование в Европейском совете.