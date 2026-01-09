Столица Кипра признана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Никосия заняла первое место в рейтинге лучших туристических направлений Европы 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.
Совет по туризму Никосии (ETAP) объявил, что город занял первое место в рейтинге лучших туристических направлений Европы 2026 года как лучшая культурная столица Европы.
Решение экспертов основано на многоуровневой оценке, объединившей количественные данные, мнения журналистов в области культуры и туристических СМИ, а также мнения тысяч путешественников из более чем 130 стран.
Как говорится в заявлении Совета по туризму Никосии (ETAP), «этот высокий статус подтверждается также оценкой журнала Forbes, который поставил Никосию на первое место среди десяти крупнейших культурных городов Европы, назвав ее главным культурным направлением 2026 года». В заявлении отмечается, что Никосия — город с уникальной культурной самобытностью, где гармонично сосуществуют история, современное творчество и повседневная жизнь, и который не только сохраняет прошлое, но и творчески переосмысливает его.
Как указывает ETAP, успех является результатом целенаправленной стратегической инициативы и систематических действий Совета по туризму в тесном сотрудничестве с муниципалитетом столицы Кипра и организацией European Best Destinations.
Признание Никосии лучшей европейской культурной столицей 2026 года «существенно укрепляет международный имидж города, подтверждает его потенциал в области культуры, творчества и устойчивого городского туризма и создает новые перспективы для дальнейшего международного продвижения и сотрудничества», — заключает управление по культурному туризму Никосии.
Напомним, что Кипр начал председательствование в Европейском совете.