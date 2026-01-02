Кипр начинает председательствование в Европейском совете

В течение шести месяцев Кипр будет определять политическую повестку Европы. Таким образом, спустя 14 лет после своего первого председательства, островное государство снова берет на себя роль «штурмана» Евросоюза.

Под девизом «Автономный Союз, открытый миру», Никосия планирует сосредоточиться на укреплении независимости ЕС в критических сферах — от обороны до водных ресурсов.

Одной из центральных тем станет реализация «Белой книги» по европейской обороне. Президент Кипра Никос Христодулидис подчеркнул, что Европа должна обладать инструментами для защиты своих интересов и граждан.

Дорожная карта 2030 — Кипр будет продвигать план по достижению оборонной готовности ЕС к 2030 году.

Поддержка Украины — Кипр подтвердил, что военная и финансовая помощь Киеву останется абсолютным приоритетом.

Кипр стал инициатором включения вопроса «водной безопасности» в стратегическую повестку ЕС. Будучи страной, наиболее подверженной засухам, Кипр планирует разработать общеевропейскую стратегию адаптации к дефициту воды. Лоббировать инвестиции в технологии опреснения и эффективного орошения в рамках борьбы с климатическими изменениями.

Миграция и отношения с соседями

Географическое положение Кипра делает его «воротами» в Европу. Никосия намерена использовать этот опыт для «Средиземноморского диалога». Планируется усилить связи с Египтом, Иорданией и Израилем для стабилизации региона. Кроме того, координировать внедрение нового Пакта ЕС о миграции и убежище, акцентируя внимание на охране внешних границ Евросоюза.

