РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Укрепить позиции на мировой арене: о чем говорили в новогодних поздравлениях лидеры Евросоюза

    По новогодней традиции лидеры Европейского союза сделали обращения своим народам в канун 2026 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Евросоюз
    Фото: Anadolu

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что, вступая в Новый 2026 год, жители ЕС могут рассчитывать на то, что она и ее команда продолжат неустанно работать над укреплением Европы.

    — Укрепление позиций внутри страны за счет полной мобилизации исключительного потенциала Европы в области конкурентоспособности и инноваций в мире, который меняется быстрее, чем когда-либо.

    Укрепить свои позиции на мировой арене, создавая новые партнерства и отстаивая ценности, на защиту которых рассчитывают наши друзья и союзники: открытость, добросовестность и демократия.

    От всего сердца желаю вам мира в 2026 году. Справедливого и прочного мира для Украины. Мы желаем им и всем людям во всем мире, — говорится в поздравлении У.Ляйен.

    Поздравляя европейцев с Новым годом, глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что  впереди их ждут испытания, но есть сила, чтобы вместе их преодолеть. 

    — Давайте построим Европу, основанную на мире и безопасности, конкурентоспособную на мировом уровне и внутренне сплоченную, обеспечивающую общее процветание нашим гражданам. Давайте же будем работать над созданием более гуманного и мирного мира, заявил Кошта.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в видеообращении подчеркнул, что причины, по которым французы должны жить вместе, с каждым днем ​​становятся сильнее того, что может их разделить.

    — Я хочу пожелать нашей нации три вещи: единство, сила и независимость, надежда. Прекрасного и счастливого 2026 года! — сказал Макрон.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц упомянул в поздравлении с Новым 2026 годом достижения Германии.

    — Германия достигла так многого за почти восемь десятилетий. Мы — страна, где мы живем вместе свободно и с равными правами. Мы заботимся друг о друге. Давайте будем воспринимать это как нашу общую ответственность — сохранять такую ​​хорошую, пригодную для жизни и любимую страну. Германия — великая страна. Давайте и в 2026 году будем руководствоваться уверенностью и верой в собственные силы — отметил канцлер ФРГ.

    Напомним, что ушедший 2025 год был полон политическими событиями в отношениях между Евросоюзом и Казахстаном, в числе которых первый саммит ЕС-ЦА, визит главы Европейского совета Антониу Кошты в Астану и празднование 10-летия с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

    Теги:
    Евросоюз Европа Политика Мировые новости Новый год
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают