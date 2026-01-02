Укрепить позиции на мировой арене: о чем говорили в новогодних поздравлениях лидеры Евросоюза

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что, вступая в Новый 2026 год, жители ЕС могут рассчитывать на то, что она и ее команда продолжат неустанно работать над укреплением Европы.

— Укрепление позиций внутри страны за счет полной мобилизации исключительного потенциала Европы в области конкурентоспособности и инноваций в мире, который меняется быстрее, чем когда-либо. Укрепить свои позиции на мировой арене, создавая новые партнерства и отстаивая ценности, на защиту которых рассчитывают наши друзья и союзники: открытость, добросовестность и демократия. От всего сердца желаю вам мира в 2026 году. Справедливого и прочного мира для Украины. Мы желаем им и всем людям во всем мире, — говорится в поздравлении У.Ляйен.

Поздравляя европейцев с Новым годом, глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что впереди их ждут испытания, но есть сила, чтобы вместе их преодолеть.

— Давайте построим Европу, основанную на мире и безопасности, конкурентоспособную на мировом уровне и внутренне сплоченную, обеспечивающую общее процветание нашим гражданам. Давайте же будем работать над созданием более гуманного и мирного мира, заявил Кошта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в видеообращении подчеркнул, что причины, по которым французы должны жить вместе, с каждым днем ​​становятся сильнее того, что может их разделить.

— Я хочу пожелать нашей нации три вещи: единство, сила и независимость, надежда. Прекрасного и счастливого 2026 года! — сказал Макрон.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц упомянул в поздравлении с Новым 2026 годом достижения Германии.

— Германия достигла так многого за почти восемь десятилетий. Мы — страна, где мы живем вместе свободно и с равными правами. Мы заботимся друг о друге. Давайте будем воспринимать это как нашу общую ответственность — сохранять такую ​​хорошую, пригодную для жизни и любимую страну. Германия — великая страна. Давайте и в 2026 году будем руководствоваться уверенностью и верой в собственные силы — отметил канцлер ФРГ.

Напомним, что ушедший 2025 год был полон политическими событиями в отношениях между Евросоюзом и Казахстаном, в числе которых первый саммит ЕС-ЦА, визит главы Европейского совета Антониу Кошты в Астану и празднование 10-летия с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.