Стать красивее: казахстанцы переводят пенсионные в пластические операции

Как сообщает аналитический канал Data Hub, за ноябрь было исполнено 2 277 заявлений на единовременные пенсионные выплаты с целью оплаты реконструктивных и восстановительных операций, то есть пластических операций.

— Общая сумма исполненных заявлений составила около 2,1 млрд тг. По сравнению с октябрем показатели выросли примерно в 33 и в 39 раз соответственно. До сих пор пластические операции не были популярной целью для пенсионных изъятий. С начала программы и до 1 ноября общее число исполненных заявлений составляло 1631 ед., сумма не доходила до 1,6 млрд тг, то есть за все время совокупные объемы были меньше, чем оказались за один прошлый месяц, — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что новые эпизоды роста в изъятиях на лечение стали появляться после того, как в сентябре был прекращен прием заявок по стоматологии, ранее основному направлению для медицинского использования пенсионных средств. Причиной послужили многочисленные случаи фальсификаций.

— Сразу после «зубного» запрета стал фиксироваться рост показателей по офтальмологии, но прием заявок на «глазные» цели был остановлен в связи с обнаружением подозрительных заявок. Тем не менее, за ноябрь было исполнено около 9,8 тыс. заявлений по офтальмологическим целям, на сумму в 8,4 млрд тг. Однако эти показатели уже оказались примерно на треть ниже октябрьских, а заодно пошли вверх возвраты по уже исполненным обращениям. Одним из оснований для такого возврата может быть в том числе нецелевое использование средств, — сообщили в Data Hub.

Отмечается, что возвраты по стоматологии продолжаются. Новые заявления не исполняются уже два месяца. С изъятиями на пластические операции показатели возврата пока остаются низкими.

Напомним, с 15 сентября «Отбасы банк» приостановил прием заявок на снятие пенсионных для лечения зубов. Ранее Агентством по финансовому мониторингу были выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг. Были проведены задержания владельцев фиктивных стоматологий. Позже стало известно, что Минздрав пересмотрит порядок лицензирования стоматологических клиник.

Ранее также сообщалось, что пенсионные деньги больше нельзя будет тратить на лечение зрения в Казахстане.