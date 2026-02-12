Стала известна возможная новая дата дня Конституции Казахстана

Соответствующая норма закреплена в разделе XI проекта документа. Согласно тексту, Конституция, принятая на республиканском референдуме, вступит в силу с 1 июля 2026 года. В этот же день прекратит действовать прежняя.

День Конституции в Казахстане отмечается 30 августа. В проекте новой редакции предлагается установить иную дату государственного праздника.

— День принятия Конституции на республиканском референдуме объявляется государственным праздником — Днем Конституции Республики Казахстан, — сказано в статье 94 проекта.

С полным текстом проекта новой Конституции можно ознакомиться по ссылке.

Ранее стало известно, что референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.