    11:35, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Стала известна возможная новая дата дня Конституции Казахстана

    В случае одобрения новой Конституции на референдуме дата ее принятия будет объявлена Днем Конституции Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доработан с учетом предложений граждан: опубликован проект новой Конституции РК
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Соответствующая норма закреплена в разделе XI проекта документа. Согласно тексту, Конституция, принятая на республиканском референдуме, вступит в силу с 1 июля 2026 года. В этот же день прекратит действовать прежняя.

    День Конституции в Казахстане отмечается 30 августа. В проекте новой редакции предлагается установить иную дату государственного праздника.

    — День принятия Конституции на республиканском референдуме объявляется государственным праздником — Днем Конституции Республики Казахстан, — сказано в статье 94 проекта. 

    С полным текстом проекта новой Конституции можно ознакомиться по ссылке.

    Ранее стало известно, что референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.

