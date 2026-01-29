США отправят агентов ICE на зимние Олимпийские игры

Издание пишет, что несколько американских ведомств подтвердили, что подразделение Иммиграционной и таможенной полиции будет играть определенную роль на Олимпиаде. Сообщения об этом вызвали тревогу и возмущение в Италии.

— Это вооруженные формирования, которые убивают людей… конечно, их присутствие в Милане нежелательно. Я считаю, что [агенты ICE] не должны приезжать в Италию, потому что они не гарантируют соответствие нашему демократическому подходу к обеспечению безопасности, — заявил мэр Милана Беппе Сала в интервью итальянскому радио во вторник.

BBC также приводит слова министра иностранных дел Антонио Таяни, попытавшегося разрядить ситуацию: «Это не то же самое, что приезд эсэсовцев».

— Он выступил с этим заявлением в кулуарах церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста, на которой присутствовали три итальянца еврейского происхождения, пережившие Холокост, — пишет издание.

Министерство внутренней безопасности США и внутренние правоохранительные органы часто привлекаются для обеспечения безопасности на крупных международных мероприятиях. Министерство подчеркнуло, что «все операции по обеспечению безопасности на Олимпийских играх управляются исключительно итальянскими властями».

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил во вторник, что на улицах Италии не будет агентов ICE, а будут только карабинеры, сотрудники полиции и финансового ведомства Guardia di Finanza.

Министерство внутренних дел позже сообщило, что США создадут оперативный штаб в своем консульстве в Милане, где во время Игр будут работать соответствующие американские ведомства.

Источники в посольстве США в Риме уже объяснили итальянским СМИ, что различные федеральные агентства работали и на предыдущих Играх, хотя непонятно, участвовали ли в них сотрудники иммиграционного агентства.

Американские официальные лица заявили, что роль Службы внутренней безопасности (Homeland Security Investigations), которая является частью ICE, будет «строго вспомогательной — она будет работать с Дипломатической службой безопасности и итальянскими властями для проверки и снижения рисков, связанных с транснациональными преступными организациями».

Агентство, «разумеется», не будет проводить операции по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства за пределами США, заявила BBC пресс-секретарь министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин.

В Италии нарастает протест против того, что сотрудники этого федерального агентства США могут появиться на итальянских улицах.

Напомним, в Миннеаполисе начались акции протеста после гибели гражданки США.

Несколько дней назад в американском штате Миннесота во время операции федеральных служб по борьбе с нелегальной миграцией произошла стрельба, в результате которой погиб вооруженный нелегальный мигрант.

Двое сенаторов-республиканцев требуют, чтобы министр внутренней безопасности Кристи Ноэм была уволена после двух случаев стрельбы со смертельным исходом во время иммиграционных операций ведомства в Миннесоте.