Во время операции против нелегальной миграции в Миннесоте произошла стрельба

По данным Министерства внутренней безопасности США, инцидент произошел утром в Миннеаполисе, когда сотрудники пограничного патруля проводили целенаправленную операцию против лица, разыскиваемого за насильственное преступление. Как заявили в ведомстве, к сотрудникам приблизился мужчина с 9-мм полуавтоматическим пистолетом и оказал активное сопротивление при попытке его задержания. Опасаясь за свою жизнь, один из агентов открыл огонь. Пострадавший скончался на месте, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

В министерстве отметили, что у погибшего при себе были два магазина к оружию и отсутствовали документы, удостоверяющие личность. После инцидента на место прибыли около 200 участников беспорядков, которые, по данным ведомства, препятствовали работе правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности были приняты меры по контролю толпы.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз резко раскритиковал действия федеральных агентов, заявив об «очередной трагической стрельбе» на фоне проводимых в штате иммиграционных операций.

Инцидент произошел на фоне массовых протестов в Миннеаполисе против политики администрации президента США Дональда Трампа в сфере миграции. Накануне тысячи человек, несмотря на морозную погоду, вышли на акции протеста после задержания иммиграционной службой пятилетнего мальчика и его отца — просителей убежища из Эквадора. По данным местных властей, ребенок был задержан возле дома, где проживала семья.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил факт задержания ребенка, заявив, что сотрудники действовали в целях его безопасности. В свою очередь Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти США прекратить практику, которую он назвал пагубной для мигрантов и беженцев.

Протесты также прошли у аэропорта Миннеаполис-Сент-Пол, который, по данным активистов, используется для депортации задержанных мигрантов. Сообщается о задержании ряда участников акций, включая представителей духовенства.



Отметим, что численность иммигрантов в США сократилась впервые за 50 лет.