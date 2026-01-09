Акции протеста начались после гибели гражданки США в Миннеаполисе

Как пишет издание, иммиграционная полиция назвала поведение жертвы актом «внутреннего терроризма», а реакцию патруля — самообороной.

По данным телеканала CBS, убитая — 37-летняя поэтесса Рене Гуд, гражданка США и местная жительница.

Инцидент произошел во время протестной акции против действий иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства, сообщают местные СМИ.

— Попытка переехать наших сотрудников правоохранительных органов с целью их убийства — акт внутреннего терроризма. Сотрудник ICE, опасаясь за свою жизнь, жизнь своих коллег-сотрудников правоохранительных органов и безопасность населения, произвел выстрелы в целях самообороны, — заявило министерство внутренней безопасности, которое управляет ICE.

Президент Дональд Трамп заявил, что погибшая «сознательно и агрессивно» наехала на сотрудника ICE.

— Судя по приложенному клипу, невероятно, что он остался жив, но сейчас поправляется в больнице, — написал Трамп и обвинил левых радикалов в том, что они ежедневно угрожают сотрудникам полиции и ICE и нападают на них.

BBC пишет, что на видео, снятом очевидцем, наезда не видно. Сотрудники иммиграционной службы подъезжают к автомобилю, выходят из машины и приказывают женщине за рулем выйти из внедорожника. Один из агентов дергает за ручку двери со стороны водителя. Другой агент находится около автомобиля, ближе к капоту.

Этот агент открывает огонь, когда внедорожник пытается уехать. Раздаются два или три выстрела, видно, как автомобиль теряет управление и врезается в припаркованную неподалеку машину на улице.

— Что происходило до того, как сотрудники ICE подошли к машине Гуд, из видео не ясно, — пишет издание.

Что говорят местные власти

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, употребив ругательство, решительно отмел заявления администрации Трампа о преднамеренном наезде или попытке наезда на сотрудника ICE.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз тоже отверг объяснения федеральных властей.

— Не верьте этой пропагандистской машине. Штат обеспечит полное, справедливое и оперативное расследование, — так прокомментировал Уолз сообщение министерства внутренней безопасности о стрельбе в городе.

Погибшая не участвовала ни в каких акциях

Мать Рене Гуд, Донна Генджер, сказала газете Minnesota Star Tribune, что ее дочь не участвовала ни в каких акциях против депортаций иммигрантов.

Как сообщило агентство AP, бывший муж Рене Гуд утверждает, что она тем утром отвезла своего 6-летнего сына в школу и вместе с нынешним спутником жизни возвращалась домой.

Очевидцы рассказали местной прессе, что видели, как из машины после стрельбы выбрался мужчина, весь в крови.

Родные Рене Гуд рассказали журналистам, что у нее осталось трое детей: двое подростков от первого брака и 6-летний сын от второго. Младший мальчик, по словам отца Гуд Тима Генджера, остался круглым сиротой: его отец умер в 2023 году.

Рене Гуд, как выяснила местная пресса, закончила университет в Вирджинии, где училась на литератора; в соцсетях она называла себя «поэтессой, писательницей, женой и матерью».

Официальная версия событий министерства внутренней безопасности

BBC добавляет, что в министерстве внутренней безопасности утверждают, что среди сотрудников ICE есть пострадавшие, которые, как сказано в заявлении, «полностью восстановятся».

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, прилетевшая в Миннеаполис, изложила официальную версию событий, приведших к стрельбе. По ее словам, сотрудники ICE возвращались в офис после завершения операции, когда один из их автомобилей застрял в снегу.

— Агенты пытались вытолкнуть машину, когда вокруг них собралась группа протестующих, которые, по словам министра, следили за сотрудниками в течение всего дня и пытались заблокировать их передвижение. По версии Ноэм, женщина, которую застрелили, «превратила свой автомобиль в оружие» и направила его на сотрудников с целью «убить» их. Ноэм заявила, что один из агентов был сбит этой женщиной, добавив, что ранее он уже попадал под машину во время инцидента в июне. Она назвала агента, открывшего огонь, «опытным» сотрудником, который действовал в рамках «самообороны», — пишет издание.

Министр также сообщила, что будет проведено расследование ФБР, и что операции ICE продолжатся.

В штате начались акции протеста

В Миннеаполисе и некоторых других городах Миннесоты в среду и четверг прошли протесты против действий иммиграционной службы и администрации Трампа.

Как показало местное отделение телеканала CBS, сотрудники ICE применяли перцовый аэрозоль и расталкивали протестующих.

После гибели Рене Гуд в штате начались новые акции. Как пишет издание, в Миннеаполисе люди собрались возле стихийного мемориала на месте трагедии. Агентство AFP сообщает, что на улицы главного города штата вышли тысячи демонстрантов, многие держали плакаты с лозунгом: «ICE, вон из Миннеаполиса».

В четверг новая акция началась в Миннеаполисе еще ранним утром, до рассвета. Демонстранты собрались у здания федеральных властей, где расположен иммиграционный суд и начали скандировать «Позор!» и «Увольняйтесь!».

Как передает агентство Reuters, на этой акции произошли стычки между демонстрантами и сотрудниками ICE. Другие средства массовой информации сообщают, что и в этот раз сотрудники ICE применяли перцовый аэрозоль и, по некоторым сообщениям, слезоточивый газ, пишет BBC.

Ранее сообщалось, что Федеральный судья в Калифорнии отменил решение администрации Трампа о прекращении «временного защищенного статуса» примерно 60 000 иммигрантов из Гондураса, Непала и Никарагуа.