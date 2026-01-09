Акции протеста начались после гибели гражданки США в Миннеаполисе
Сотрудник иммиграционной службы США застрелил женщину в Миннеаполисе, штат Миннесота, которая, как утверждают американские власти, пыталась наехать на сотрудника на своем автомобиле, передает Kazinform со ссылкой на BBC.
Как пишет издание, иммиграционная полиция назвала поведение жертвы актом «внутреннего терроризма», а реакцию патруля — самообороной.
По данным телеканала CBS, убитая — 37-летняя поэтесса Рене Гуд, гражданка США и местная жительница.
Инцидент произошел во время протестной акции против действий иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства, сообщают местные СМИ.
— Попытка переехать наших сотрудников правоохранительных органов с целью их убийства — акт внутреннего терроризма. Сотрудник ICE, опасаясь за свою жизнь, жизнь своих коллег-сотрудников правоохранительных органов и безопасность населения, произвел выстрелы в целях самообороны, — заявило министерство внутренней безопасности, которое управляет ICE.
Президент Дональд Трамп заявил, что погибшая «сознательно и агрессивно» наехала на сотрудника ICE.
— Судя по приложенному клипу, невероятно, что он остался жив, но сейчас поправляется в больнице, — написал Трамп и обвинил левых радикалов в том, что они ежедневно угрожают сотрудникам полиции и ICE и нападают на них.
BBC пишет, что на видео, снятом очевидцем, наезда не видно. Сотрудники иммиграционной службы подъезжают к автомобилю, выходят из машины и приказывают женщине за рулем выйти из внедорожника. Один из агентов дергает за ручку двери со стороны водителя. Другой агент находится около автомобиля, ближе к капоту.
Этот агент открывает огонь, когда внедорожник пытается уехать. Раздаются два или три выстрела, видно, как автомобиль теряет управление и врезается в припаркованную неподалеку машину на улице.
— Что происходило до того, как сотрудники ICE подошли к машине Гуд, из видео не ясно, — пишет издание.
Что говорят местные власти
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, употребив ругательство, решительно отмел заявления администрации Трампа о преднамеренном наезде или попытке наезда на сотрудника ICE.
Губернатор штата Миннесота Тим Уолз тоже отверг объяснения федеральных властей.
— Не верьте этой пропагандистской машине. Штат обеспечит полное, справедливое и оперативное расследование, — так прокомментировал Уолз сообщение министерства внутренней безопасности о стрельбе в городе.
Погибшая не участвовала ни в каких акциях
Мать Рене Гуд, Донна Генджер, сказала газете Minnesota Star Tribune, что ее дочь не участвовала ни в каких акциях против депортаций иммигрантов.
Как сообщило агентство AP, бывший муж Рене Гуд утверждает, что она тем утром отвезла своего 6-летнего сына в школу и вместе с нынешним спутником жизни возвращалась домой.
Очевидцы рассказали местной прессе, что видели, как из машины после стрельбы выбрался мужчина, весь в крови.
Родные Рене Гуд рассказали журналистам, что у нее осталось трое детей: двое подростков от первого брака и 6-летний сын от второго. Младший мальчик, по словам отца Гуд Тима Генджера, остался круглым сиротой: его отец умер в 2023 году.
Рене Гуд, как выяснила местная пресса, закончила университет в Вирджинии, где училась на литератора; в соцсетях она называла себя «поэтессой, писательницей, женой и матерью».
Официальная версия событий министерства внутренней безопасности
BBC добавляет, что в министерстве внутренней безопасности утверждают, что среди сотрудников ICE есть пострадавшие, которые, как сказано в заявлении, «полностью восстановятся».
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, прилетевшая в Миннеаполис, изложила официальную версию событий, приведших к стрельбе. По ее словам, сотрудники ICE возвращались в офис после завершения операции, когда один из их автомобилей застрял в снегу.
— Агенты пытались вытолкнуть машину, когда вокруг них собралась группа протестующих, которые, по словам министра, следили за сотрудниками в течение всего дня и пытались заблокировать их передвижение. По версии Ноэм, женщина, которую застрелили, «превратила свой автомобиль в оружие» и направила его на сотрудников с целью «убить» их. Ноэм заявила, что один из агентов был сбит этой женщиной, добавив, что ранее он уже попадал под машину во время инцидента в июне. Она назвала агента, открывшего огонь, «опытным» сотрудником, который действовал в рамках «самообороны», — пишет издание.
Министр также сообщила, что будет проведено расследование ФБР, и что операции ICE продолжатся.
В штате начались акции протеста
В Миннеаполисе и некоторых других городах Миннесоты в среду и четверг прошли протесты против действий иммиграционной службы и администрации Трампа.
Как показало местное отделение телеканала CBS, сотрудники ICE применяли перцовый аэрозоль и расталкивали протестующих.
После гибели Рене Гуд в штате начались новые акции. Как пишет издание, в Миннеаполисе люди собрались возле стихийного мемориала на месте трагедии. Агентство AFP сообщает, что на улицы главного города штата вышли тысячи демонстрантов, многие держали плакаты с лозунгом: «ICE, вон из Миннеаполиса».
В четверг новая акция началась в Миннеаполисе еще ранним утром, до рассвета. Демонстранты собрались у здания федеральных властей, где расположен иммиграционный суд и начали скандировать «Позор!» и «Увольняйтесь!».
Как передает агентство Reuters, на этой акции произошли стычки между демонстрантами и сотрудниками ICE. Другие средства массовой информации сообщают, что и в этот раз сотрудники ICE применяли перцовый аэрозоль и, по некоторым сообщениям, слезоточивый газ, пишет BBC.
Ранее сообщалось, что Федеральный судья в Калифорнии отменил решение администрации Трампа о прекращении «временного защищенного статуса» примерно 60 000 иммигрантов из Гондураса, Непала и Никарагуа.