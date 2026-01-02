Суд в США отменил решение Трампа по мигрантам

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила о прекращении программ временного предоставления статуса беженца для граждан Гондураса, Непала и Никарагуа в июне и в июле, заявив, что эти три страны оправились от экологических катастроф, которые побудили правительство США предоставить их гражданам временное легальное убежище.

В конце июля судья окружного суда США Трина Томпсон в Калифорнии отложила прекращение действия программ «Временного защищенного статуса» (TPS) для Гондураса, Непала и Никарагуа, предварительно установив, что администрация Трампа не учла сохраняющиеся проблемы в этих трёх странах и что решение о прекращении действия программ было продиктовано расовой неприязнью или расовой враждебностью. В августе апелляционный суд приостановил действие этого постановления, позволив администрации Трампа прекратить действие программ.

Также администрация Трампа предприняла активные попытки свернуть большинство программ TPS, утверждая, что эта политика способствует нелегальной иммиграции, а демократические администрации злоупотребляли ею и продлевали её слишком долго. Также власти США приняли решение лишить защиты TPS сотни тысяч иммигрантов из Афганистана, Камеруна, Эфиопии, Гаити, Мьянмы, Судана, Сирии и Венесуэлы.

Однако в среду судья Томпсон вынесла решение, что попытка лишить легального статуса десятки тысяч гондурасцев, непальцев и никарагуанцев была незаконной.

Содиректор Центра иммиграционного права и политики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ахилан Аруланантам заявил, что решение, принятое в среду, должно позволить обладателям грин-карты из Гондураса, Никарагуа и Непала легально работать в США и предотвратить их задержание и депортацию федеральными иммиграционными службами.

В своём заявлении помощник министра внутренней безопасности Триша Маклафлин назвала решение судьи «ещё одним беззаконным и активистским постановлением федеральной судебной системы, которая продолжает узурпировать конституционные полномочия президента».

Ранее сообщалось, что президент США выводит Нацгвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда.