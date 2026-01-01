РУ
    03:36, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп заявил о выводе Нацгвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда

    Президент США Дональд Трамп сообщил о выводе подразделений Национальной гвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда, передает Kazinform.

    Трамп
    Фото: Kazinform

    Заявление было опубликовано Трампом в его социальной сети Truth Social.

    По его словам, именно присутствие Национальной гвардии сыграло ключевую роль в стабилизации обстановки. Трамп отметил, что без вмешательства федеральных властей указанные города «были бы потеряны».

    Президент США подчеркнул, что федеральные силы могут быть вновь введены в случае нового роста преступности, допустив возвращение Национальной гвардии «в иной и более сильной форме». Он также раскритиковал мэров и губернаторов-демократов, назвав их некомпетентными и выразив недоумение их требованием о выводе войск.

    Ранее сообщалось о том, что Президент США санкционировал развертывание 300 солдат Нацгвардии в Чикаго (штат Иллинойс). 

    Ранее войска по решению Трампа были мобилизованы в Лос-Анджелесе и Вашингтоне — вопреки желанию местного руководства Демпартии.

