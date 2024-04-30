США и Великобритания призывают ХАМАС принять предложение Израиля о перемирии

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании в понедельник призвали ХАМАС принять предложение Израиля о перемирии в войне в секторе Газа и освобождении израильских заложников, удерживаемых палестинской группировкой, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Выступая в понедельник на заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Эр-Рияде, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что предложение Израиля, переданное ХАМАСу, включает 40-дневное перемирие в войне в Газе и освобождение «потенциально тысяч» палестинских заключенных в обмен на освобождение некоторых израильских пленников.

Во встрече в столице Саудовской Аравии приняли участие министры иностранных дел США, стран ЕС, ряда арабских государств, в том числе Великобритании, Франции, Иордании, Катара, Турции, Египта и Палестины в рамках дипломатических усилий, направленных на прекращение войны в Газе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также назвал это предложение «чрезвычайно щедрым» и выразил надежду на то, что ХАМАС примет его в ближайшее время.

- ХАМАС имеет на рассмотрении предложение, которое является чрезвычайно щедрым со стороны Израиля, - сказал Блинкен.

- Единственное, что стоит между народом Газы и прекращением огня, — это ХАМАС. Они должны принять решение, и они сделать это быстро. Я надеюсь, что они примут правильное решение, - сказал Блинкен.

Между тем, старший представитель ХАМАС Усама Хамдан отверг утверждение Блинкена и Кэмерона о сделке как щедрое, сообщает AlJazeera.

- Прекращение нападений на палестинцев не является великодушным решением. Само нападение является преступлением, поэтому, когда вы пресекаете преступление, вы не можете утверждать, что это щедрое действие со стороны Израиля, - сказал Усама Хамдан.

Хамдан сказал, что у ХАМАС есть «серьезные вопросы к посредникам» и что очевидно, что Израиль по-прежнему не хочет «полного прекращения огня».

Усиление дипломатии

Египет, Катар и США уже несколько месяцев прилагают посреднические усилия в достижении соглашения между Израилем и ХАМАС. Новые дипломатические усилия активизировались в последние дни на фоне угрозы Израиля начать наземное наступление на город Рафах на юге сектора Газа, где, как предполагается, остались последние силы ХАМАС.

В понедельник Президент США Джо Байден провел отдельные разговоры с лидерами Катара и Египта по поводу переговоров о прекращении огня в секторе Газа и опасности военной эскалации.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, Белый дом обратился к коллегам-посредникам Египту и Катару с просьбой усилить давление на ХАМАС, чтобы тот принял последний шаг, направленный на прекращение войны, продолжающейся уже 7 месяцев.

Лидеры ХАМАС посетили Каир для очередного раунда переговоров о перемирии. Вернувшись в Катар, во вторник делегация ХАМАС заявила, что изучит предложение Израиля о 40-дневном перемирии в войне в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

Фото: МИД Иордании

Военные действия продолжаются

Несмотря на попытки дипломатов договориться, военные действия продолжаются в секторе Газа.

В понедельник в результате авиаударов Израиля по Рафаху и другим городам анклава погибли 47 палестинцев. Представитель израильской армии заявил, что истребители «нанесли удары по террористическим объектам, где террористы действовали в гражданском районе на юге сектора Газа».

Днем ранее по данным армии обороны Израиля в секторе Газа погибли два израильских военнослужащих.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по меньшей мере 34 535 человек были убиты и еще 77 704 получили ранения в результате нападения Израиля на сектор Газа с 7 октября. Еще около 8 тысяч считаются пропавшими без вести.

Во время недельного перемирия в конце ноября десятки израильских пленников были освобождены палестинскими группировками в Газе в обмен на сотни палестинских заключенных, содержавшихся в израильских тюрьмах.

Палестинцы в секторе Газа страдают от острой нехватки продовольствия, топлива и медикаментов в условиях гуманитарного кризиса, вызванного наступлением израильской армии, в результате которого была разрушена большая часть территории анклава.