Армия Израиля готова к вторжению в Рафах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова начать наземную операцию на город Рафах на юге сектора Газа, как только ее одобрит правительство. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Минобороны Израиля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Представитель Министерства обороны уточнил в беседе с изданием, что военные провели всю необходимую подготовку и готовы начать штурм «немедленно», как только получат сигнал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Военный кабинет Израиля планирует собраться в ближайшие две недели, чтобы санкционировать эвакуацию гражданского населения из Рафаха, которая, как ожидается, займет около месяца. Для этого министерство обороны Израиля закупило 40 тысяч палаток, каждая вместимостью от 10 до 12 человек, для размещения палестинцев, которые будут эвакуированы из Рафаха перед нападением.

Представитель правительства также заявил, что Израиль «продвигается вперед» в проведении наземной операции, но не назвал конкретных сроков. Армия обороны Израиля в среду заявила, что готова развернуть две резервные бригады для миссий в секторе Газа, сообщает Times of Israel.

США призывают Израиль отказаться от своих планов, чтобы избежать новых жертв среди мирного населения. В Рафахе нашли убежище более половины жителей палестинского анклава.

— Мы не думаем, что существует какой-либо эффективный способ эвакуировать 1,4 миллиона палестинцев. Невозможно провести операцию в Рафахе, которая не привела бы к чрезмерному ущербу гражданскому населению и серьезно не затруднила бы доставку гуманитарной помощи, — заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Между тем, Израиль настаивает на том, что победа в войне в секторе невозможна без взятия Рафаха, разгрома группировки ХАМАС и возвращения израильских заложников.

Израиль считает, что Рафах остается последним крупным оплотом группировки ХАМАС в секторе Газа. По оценкам военных, у ХАМАС в секторе Газа остались 6 батальонов, 4 из них находятся в Рафахе и еще 2 батальона — в центре анклава.

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По сообщениям новостного сайта Axios, глава службы безопасности «Шин Бет» Ронен Бар и начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви в среду посетили Египет, где обсудили с местными чиновниками надвигающееся наступление ЦАХАЛ на Рафах.

Египет, к которому примыкает Рафах, также предостерегает Израиль от вторжения в город, где сейчас находятся около 1,4 млн перемещенных мирных жителей. Согласно заявлению Государственной информационной службы Египта, такой шаг «приведет к массовым человеческим убийствам, потерям и широкомасштабным разрушениям».

Тем временем в ООН снова указывают на тяжелую гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве. Эксперты предупреждают, что опасность массового голода в секторе Газа до сих пор сохраняется на высоком уровне.