США и Украина подготовили новый документ по «мирному плану»

Официальные лица Украины и Соединенных Штатов синхронно в ночь на понедельник, 24 ноября, заявили, что совместными усилиями делегаций двух стран на «продуктивных переговорах» в Женеве был подготовлен обновленный «рамочный документ» по достижению мира в Украине .

Соответствующее совместное заявление опубликовано на сайтах Белого дома и президента Украины. Отмечается, что обе стороны признали консультации продуктивными.

— Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир, — говорится в тексте заявления. Сам документ пока не опубликован.

Согласно совместному заявлению, обе стороны договорились продолжить интенсивную работу над документом «в ближайшие дни» и тесно взаимодействовать с европейскими партнерами.

Рубио о «мирном плане» по Украине: Убежден, что мы справимся с этим

Несколькими часами ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность в том, что переработанная версия «мирного плана» администрации Дональда Трампа имеет высокий потенциал быть реализованной. После консультаций с представителями делегации Украины в Женеве и ее европейскими союзниками 23 ноября он заявил журналистам, что переговоры привели к созданию «основополагающего документа», который теперь будет служить основой для дальнейшей работы. Возглавляющий украинскую делегацию руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак также указал на продуктивность переговоров в Швейцарии с американскими представителями.

— Мы очень оптимистичны в том, что достигнем цели в очень разумный период времени, очень скоро. Нам просто нужно больше времени, чем у нас было сегодня. Я твердо убежден, что мы справимся с этим». По словам американского политика, участникам переговоров в Женеве еще предстоит решить несколько вопросов, после чего в «мирный план» США могут быть внесены еще некоторые изменения. В частности, предстоит обсудить роль Евросоюза и НАТО в урегулировании конфликта, — сказал Рубио.

Затем документ нужно будет согласовать на уровне президентов США и Украины, в связи с чем Рубио допустил новый контакт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

— Кроме того, свою позицию относительно предстоящих договоренностей выскажет и российская сторона. Очевидно, что у россиян здесь есть право голоса, не так ли, — отметил Рубио.

Сразу после согласования текста совместного заявления правительств он улетел в Вашингтон.

Напомним, 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов.

Позже стало известно, что ЕС, США и Украина обсудят мирный план 23 ноября в Швейцарии.

Ранее сообщалось о том, что переговоры по Украине завершились в Швейцарии.