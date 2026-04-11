США готовы разморозить иранские активы на $6 млрд — Reuters

США согласились разморозить иранские активы, находящиеся в Катаре и других иностранных банках, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Иране.

Сообщается, что этот шаг рассматривается в Тегеране как признак «серьезности» Вашингтона в достижении соглашения на переговорах, которые в субботу начнутся с столице Пакистана.

Источник уточнил, что решение напрямую связано с вопросом обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив, который станет одной из ключевых тем предстоящих переговоров.

При этом официальных заявлений со стороны США по поводу возможной разморозки средств не последовало.

По данным второго иранского источника, которого цитирует Reuters, речь идет о сумме около $6 млрд, которые ранее были заморожены. Эти средства были переведены в катарские банки в 2023 году в рамках сделки по обмену заключенными между США и Ираном при посредничестве Дохи.

As the Islamabad Talks commenced today, the Prime Minister of Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif held a meeting with His Excellency JD Vance, Vice President of the United States of America.



The U.S. Vice President was assisted by Special Envoy Steve Witkoff and Mr. Jared Kushner.

Изначально деньги, полученные от продажи иранской нефти Южной Корее, были заморожены в 2018 году после восстановления санкций США в период первого президентского срока Дональда Трампа. В 2023 году администрация США согласилась на их частичное высвобождение при условии использования исключительно в гуманитарных целях — для закупки продовольствия, медикаментов и медицинского оборудования под контролем американского министерства финансов.

Однако после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года администрация США вновь заблокировала доступ к этим средствам, заявив, что Иран не сможет воспользоваться ими в обозримой перспективе и что Вашингтон сохраняет право полностью заморозить активы.

В пятницу телеграм-канал, связанный с КСИР Ирана, сообщил, что Соединенные Штаты разрешили разблокировать $6 млрд иранских замороженных активов, а представители Катара и Кореи уже работают над переводом денег в Иран в течение нескольких дней.

Между тем, в субботу американский чиновник в комментарии CBS News опроверг сообщения о возможной разморозке активов. По его словам, США не соглашались на такой шаг.

Arrival of the delegation of the Islamic Republic of Iran for Islamabad Talks

Сегодня в пакистанскую столицу прибыла иранская и американская делегации.