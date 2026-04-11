Вице-президент США направился в Пакистан на переговоры с Ираном

— Мы с нетерпением ждем переговоров, — сказал Вэнс перед тем, как подняться на борт самолета до Исламабада.

Он добавил, что США готовы «протянуть руку», если иранцы будут действовать «добросовестно». Однако, если они «попытаются нас обмануть», США не будут восприимчивы, заключил вице-президент.

По его словам, Дональд Трамп дал ему указания относительно дальнейших переговоров.

В состав американской делегации на переговорах с Ираном вошли также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа — Джаред Кушнер.

Как пишет ВВС, Исламабад активно готовится к проведению переговоров: в частности, у главного перекрестка перед парламентом, недалеко от президентского дворца, полиция начала оттеснять съемочные группы.

При этом пока до сих пор до конца не ясно, прибудет ли на встречу иранская делегация.

— Еще не окончательно решено, — заявил в пятницу, 10 апреля, высокопоставленный чиновник МИД Ирана корреспонденту ВВС в ответ на вопрос об участии в переговорах.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, который, по некоторым сведениям, должен возглавить иранскую делегацию на переговорах, заявил, что до начала переговоров противники Ирана должны прекратить удары по Ливану и разморозить иранские активы.

— Две меры из числа согласованных сторонами еще не приняты: прекращение огня в Ливане и разморозка заблокированных активов Ирана до начала переговоров. Эти две вещи должны быть выполнены до того, как начнутся переговоры, — цитирует агентство AFP заявление Галибафа в сети X.

Иранское информационное агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции, сообщило вчера, что переговоры приостановлены до тех пор, пока не будет достигнуто перемирие в Ливане.

Напомним, что встреча США и Ирана пройдет при посредничестве Пакистана и на фоне хрупкого двухнедельного перемирия.