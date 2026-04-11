Иранская делегация прибыла в Исламабад на переговоры с США

Как пишет агентство ИРНА, по прибытии делегации Ирана в Исламабад была проведена встреча с пакистанскими официальными лицами, а также с послом Ирана в Пакистане Резой Амири Могадамом.

ИРНА отмечает, что этот раунд переговоров проводится по приглашению премьер-министра Пакистана.

Пакистанские источники также сообщили, что в переговорах примет участие американская делегация, в которую входят вице-президент США Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — специальные представители Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что вице-президент США направился в Пакистан на переговоры с Ираном.

Напомним, встреча США и Ирана пройдет при посредничестве Пакистана и на фоне хрупкого двухнедельного перемирия.