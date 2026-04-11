Иранская делегация прибыла в Исламабад на переговоры с США
Переговорная делегация Ирана во главе с председателем парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Сейедом Аббасом Аракчи прибыла в Исламабад (Пакистан), передает Kazinform со ссылкой на ИРНА.
Как пишет агентство ИРНА, по прибытии делегации Ирана в Исламабад была проведена встреча с пакистанскими официальными лицами, а также с послом Ирана в Пакистане Резой Амири Могадамом.
ИРНА отмечает, что этот раунд переговоров проводится по приглашению премьер-министра Пакистана.
Пакистанские источники также сообщили, что в переговорах примет участие американская делегация, в которую входят вице-президент США Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — специальные представители Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что вице-президент США направился в Пакистан на переговоры с Ираном.
Напомним, встреча США и Ирана пройдет при посредничестве Пакистана и на фоне хрупкого двухнедельного перемирия.