Средний коридор позволит сократить сроки доставки грузов из Вьетнама — Правительство РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лам, прибывший в Казахстан с государственным визитом, обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

— Внимание уделено предстоящей работе по реализации подписанного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым и Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом Совместного заявления об установлении стратегического партнерства между Казахстаном и Вьетнамом. Рассмотрены перспективы расширения взаимодействия в области торговли, сельского хозяйства, транспорта и логистики, гражданской авиации, туризма, обмена передовыми практиками по внедрению цифровых услуг и интеграции ИИ, — сообщили в ведомстве.

В рамках достигнутых на высшем уровне договоренностей по увеличению товарооборота до $2 млрд отмечена готовность Казахстана нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям. Среди них продукция нефтехимической, металлургической, химической, машиностроительной отраслей, пищевой промышленности.

В сфере сельского хозяйства обозначена положительная динамика. По итогам прошлого года объем торговли Казахстана и Вьетнама продукцией АПК вырос на 3,5%, в 15 раз выросли поставки казахстанской сельхозпродукции. Также перспективным направлением является обмен опытом в научной сфере для внедрения современных агротехнологий, направленных на повышение продуктивности сельского хозяйства.

Фото: Правительство РК

— В транспортно-логистической отрасли внимание уделено взаимодействию в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Средний коридор позволит сократить сроки доставки грузов из Вьетнама, что обеспечит выведение взаимной торговли на качественно новый уровень, — говорится в сообщении Правительства.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерения прилагать все усилия для укрепления двусторонних торгово-экономических отношений между Казахстаном и Вьетнамом.

Ранее по итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам подписали ряд документов.