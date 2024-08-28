Спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон Дурова в 2017 году

Спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона сооснователя Telegram Павла Дурова. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные источники, эта операция под кодовым названием «Пурпурная музыка» (Purple Music) прошла на фоне «крайней обеспокоенности» французских властей тем, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в Казахстане) «использовала Telegram для вербовки и планирования терактов».

Источники издания утверждают, что компания Дурова в течение долгого времени игнорировала связанные с этим повестки и судебные приказы, которые приходили на ее электронный адрес. Telegram, в свою очередь, заявляет, что его деятельность не противоречит положениям Акта о цифровых услугах ЕС. По оценкам издания, также отсутствуют признаки того, что операция по взлому телефона Дурова каким-либо образом связана с его задержанием французскими властями.

Ранее WSJ сообщила, что в 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с Дуровым и предлагал ему перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, однако бизнесмен отказался. По информации издания, тогда же французский лидер обсуждал с Дуровым предоставление ему гражданства этой страны.

По данным телеканала LCI, основатель Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана. С ним находились девушка и его телохранитель.

Французский телеканал TF1 передает о том, что правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству». Ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Дуров помещен под стражу, позднее его должны доставить в суд.

Известно, что Дуров одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.

МИД РФ сообщил, что посольство России во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова.

Илон Маск назвал задержание Дурова во Франции «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Комментируя произошедшее, он отметил, что в 2030 году в Европе людей будут казнить за то, что они лайкнули какой-то мем.

Утверждения о том, что Telegram или его владелец ответственны за «злоупотребления на платформе», абсурдны. Об этом говорится в сообщении команды Telegram.