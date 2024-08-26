Суд продлил Павлу Дурову срок содержания под стражей

Французские судебные власти продлили срок содержания под стражей сооснователю Telegram Павлу Дурову. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По информации Agence France-Presse, первоначальный период содержания под стражей для допроса может длиться до 96 часов.

По данным телеканала LCI, основатель Telegram Павел Дуров был задержан накануне в парижском аэропорту Ле-Бурже. Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана. С ним находились девушка и его телохранитель.

Французский телеканал TF1 передает о том, что правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству». Ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Дуров помещен под стражу, позднее его должны доставить в суд.

Известно, что Дуров одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.

МИД РФ сообщил, что посольство России во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова.

Илон Маск назвал задержание Дурова во Франции «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Комментируя произошедшее, он отметил, что в 2030 году в Европе людей будут казнить за то, что они лайкнули какой-то мем.

Ряд политиков также прокомментировали ситуацию с задержанием и арестом Павла Дурова:

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин, комментируя информацию о задержании сооснователя Telegram, заявила, что свобода слова подвергается нападкам во всем мире.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает безумием задержание бизнесмена.

Экс-евродепутат от Франции Эмерик Шопрад заявил, что задержание Дурова вызвано желанием Парижа контролировать Telegram.

Утверждения о том, что Telegram или его владелец ответственны за «злоупотребления на платформе», абсурдны. Об этом говорится в сообщении команды Telegram

Напомним, в начале августа Павел Дуров впервые попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.