Специальные налоговые режимы в Казахстане: зачем их упрощают

С 1 января 2026 года в Казахстане начинает действовать новый Налоговый кодекс. Он обновляет систему специальных налоговых режимов (СНР), делая ее проще и понятнее для миллионов самозанятых, предпринимателей и фермеров.

Если раньше режимов было семь, то теперь их становится три, и главное — регионы получили право сами регулировать налоговую ставку. Именно поэтому почти вся страна перешла на более низкое налогообложение.

По мнению экспертов, это один из самых масштабных шагов по поддержке МСБ за последние годы. Что это означает на практике — расскажем далее.

«Система стала запутанной, бизнес этого не понимал»: для чего сократили СНР

Старую систему налоговых режимов критиковали давно. Патент, мобильный специальный налоговый режим, розничный налог, «упрощенка», особые режимы для фермеров — каждый имел свои правила, отчетность, отдельные лимиты.

Самозанятые не понимали, какой режим выбрать, предприниматели путались, а налоговые разъясняли правила по несколько раз. Именно эту проблему пытались решить авторы нового кодекса.

— За годы система «обросла» режимами, которые дублировали друг друга. Предпринимателям было сложно ориентироваться. Новый кодекс сокращает количество СНР до трех. Теперь у каждого понятная логика: самозанятые — один режим, малый бизнес — другой, фермеры — третий, — пояснили в Департаменте госдоходов ВКО.

Реформа должна убрать путаницу и снизить административную нагрузку. Теперь предприниматель точно знает, куда он относится, какие налоги платит и как отчитывается.

Что изменится для самозанятых: ставка ИПН — 0%, все через мобильное приложение

Самые большие изменения касаются самозанятых — тех, кто работает один. Это мастера, репетиторы, частные специалисты, ремесленники, водители, кондитеры, фотографы и т. д. С 2026 года у них появится единый режим, объединяющий патент и мобильное приложение.

И ключевые изменения — это нулевая ставка индивидуального подоходного налога (ИПН). Впервые самозанятые полностью освобождаются от него. У них остаются только социальные взносы в размере 4%, и отчетность при этом отсутствует.

А платить можно через мобильное приложение — без визитов в налоговую.

— Для самозанятых это серьёзный плюс. Многие боялись оформляться как ИП именно из-за налогов и бумажной работы. Сейчас барьеров нет — ставка нулевая, отчётность тоже, всё делается через приложение. Это решение направлено на то, чтобы вывести миллионы людей из серого сектора, — делится и. о. заместителя руководителя Департамента государственных доходов ВКО Асхат Жибитаев.

Условия при этом простые: нет работников, доход — до 300 МРП в месяц, деятельность входит в официальный перечень.

Фермеры: льготный режим сохраняется — ставка 0,5% как инструмент устойчивости

Для крестьянских и фермерских хозяйств налоговая реформа не стала переломной — и это принципиальное решение.

Государство сохранило для аграриев специальный налоговый режим с минимальной ставкой 0,5%, понимая, что сельское хозяйство остается одной из самых уязвимых, но стратегически важных отраслей экономики.

Этот режим распространяется на производство и переработку собственной сельхозпродукции и по-прежнему освобождает фермеров от земельного налога, налога на имущество, транспорт и социального налога по деятельности хозяйства.

По сути, речь идет о сохранении для аграриев максимально щадящих условий — без усложнения отчётности и без роста фискальной нагрузки. Эксперты подчеркивают, что задача реформы — не «перекроить» фермеров под общий налоговый подход, а обеспечить им стабильность и прогнозируемость.

— Для сельхозпроизводителей важно не столько снижение ставки, сколько ее неизменность и понятность. Ставка 0,5% позволяет фермерам планировать работу на годы вперед, вкладываться в технику, семена, расширение хозяйств. Для сотен тысяч фермеров по всей стране это возможность не просто выживать, а развиваться и обеспечивать продовольственную безопасность Казахстана, — отметила руководитель управления разъяснительной работы Департамента государственных доходов ВКО Гульмира Сабралимова.

И сохранение льготного режима особенно важно в условиях климатических рисков, роста цен на ГСМ и логистику. В отличие от других отраслей, агробизнес напрямую зависит от погоды и сезонности, а значит — нуждается в налоговой «подушке», считают специалисты.

Таким образом, новый Налоговый кодекс в части сельского хозяйства делает ставку не на эксперименты, а на устойчивость. И это один из немногих случаев, когда отсутствие радикальных изменений — сознательный и оправданный выбор государства.

Упрощенная декларация: главный режим для МСБ получает новую логику

Большинство предпринимателей работает именно в упрощенном режиме. Он действует для малого бизнеса с ежегодным доходом до 2,5 млрд тенге и позволяет платить налог два раза в год, считая его с оборота. И теперь он становится единым: прежняя «упрощенка» и «розничный налог» соединяются в один СНР на основе упрощенной декларации.

Главное новшество — ставка больше не единая для всей страны. Маслихаты получили право самостоятельно ее регулировать. По закону ставка — 4%, но каждый регион может снизить ее вплоть до 2%. Именно это решение запустило волну изменений по всей стране.

По данным Координационного совета по поддержке предпринимательства при партии Amanat, 82% маслихатов страны воспользовались правом снизить ставку СНР. Причем ни один регион не стал ее повышать.

— Мы понимаем, что для малого бизнеса два процента вместо четырех — колоссальная разница. Это оборотные средства, которые решают, продолжит ли человек работать или закроется. Поэтому мы единогласно проголосовали за снижение ставки до 2%, — делится депутат маслихата Усть-Каменогорска Андрей Ливеринов.

По его мнению, снижение ставки не уменьшит доходы бюджета, а наоборот, расширяет налоговую базу — больше предпринимателей выйдут из тени. Экономисты подтверждают, при меньшей ставке бизнес охотнее легализуется, обороты растут, а значит — растут и налоговые поступления.

ДГД ВКО: Снижение ставки — это реальная поддержка бизнеса

В Департаменте госдоходов (ДГД) области подчёркивают, что ставка снижена не ради формальности — а на основе расчётов и анализа.

— Снижение ставки по упрощенной декларации почти вдвое создаёт для микро- и малого бизнеса ощутимый запас прочности. В период перехода на новый кодекс предпринимателям особенно нужны деньги в обороте. Эта мера позволит им адаптироваться без потерь, — считают специалисты ведомства.

Они подчеркивает, что это решение никак не противоречит новому Налоговому кодексу — наоборот, является частью общей стратегии поддержки МСБ.

В самом Восточном Казахстане ставка по упрощенной декларации будет минимальной — 2%, вдвое меньше прежней. Предприниматели региона уже оценивают эффект.

— При налоге 4% выручки едва хватало на аренду и зарплаты. При 2% — останутся деньги на закуп товара, ремонт оборудования, привлечение работников. Это решение помогает выжить, — говорит владелица продуктового магазина Надежда Аланова.

В областном маслихате подчёркивают, снижение ставки — это не разовая акция, а элемент долгосрочной поддержки малого и среднего бизнеса.

Что получит бизнес в целом и что важно знать сейчас

Новый Налоговый кодекс дает предпринимателям сразу несколько ключевых преимуществ. Налоговая нагрузка снижается, оборотных средств становится больше, отчетность упрощается, а риск ошибок и штрафов — уменьшается.

Все это стимулирует бизнес выходить из тени, работать легально и планировать развитие не на месяцы, а на годы вперед. Именно в этом государство и видит главный эффект новой налоговой архитектуры.

— Для малого и среднего бизнеса это один из самых важных реформенных пакетов за последние годы. И главное, что регионы получили реальный инструмент влиять на ставку. Мы видим результат уже сейчас — бизнес перестает бояться налогов, — резюмирует секретарь областного маслихата Денис Рыпаков.

При это важно знать, что старые режимы исчезают, значит надо заранее понять, какой подходит каждому конкретному предпринимателю. И до 1 марта 2026 года подать уведомление.

Все, кто этого не сделал, будут автоматически сняты с учёта или признаны применяющими общеустановленный порядок.

