Новые правила: как с 2026 года упростится налоговая отчетность в Казахстане

Руководитель управления государственных услуг ДГД по г.Алматы Бактыгуль Сейтова на брифинге региональной службы коммуникаций отметила, что в рамках реформы количество форм налоговой отчетности будет сокращено на 30%. Если с 2009 года число форм уменьшилось с 70 до 39, то с введением нового Налогового кодекса действующие 39 форм будут сокращены до 28. Часть отчетов упразднена за счет автоматизации либо включена в состав других деклараций, а также отменены отдельные налоговые режимы.

Фото: РСК

Одним из ключевых нововведений станет автоматическое формирование нулевой налоговой отчетности. Если налогоплательщик — индивидуальный предприниматель, юридическое или физическое лицо — не предоставит отчетность в установленный срок, информационная система налоговых органов автоматически сформирует нулевую отчетность. Она будет считаться сданной с нулевыми показателями, что особенно актуально в случаях чрезвычайных ситуаций, отсутствия доступа к интернету или других форс-мажорных обстоятельств.

После формирования такой отчетности подача документов за тот же период будет возможна только в виде дополнительной отчетности либо при своевременной сдаче на бумажном носителе с отметкой «принято».

Отмена отзыва деклараций

С 2026 года отменяется институт отзыва налоговой отчетности. Отозвать ранее представленную форму будет невозможно, за исключением формы 328.00 в рамках Евразийского экономического союза — заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Все корректировки будут осуществляться исключительно через дополнительную отчетность или отчетность по уведомлению.

Как пояснила Бактыгуль Сейтова, отмена отзыва направлена на повышение ответственности налогоплательщиков, приведение законодательства в соответствие с международной практикой и снижение рисков изменения данных. В случае выявления ошибок налогоплательщик сможет внести исправления в пределах срока исковой давности.

Сроки сдачи декларации по НДС

Также с нового года упраздняется возможность продления сроков сдачи налоговой отчетности. Соответствующая норма действующего Налогового кодекса утратит силу. Вместе с этим отменяются санкции за несвоевременное представление отчетности, включая направление уведомления № 17, приостановление расходных операций по банковским счетам и административные штрафы. Эти меры направлены на снижение карательного подхода к бизнесу, при этом в случае самостоятельного отражения доходов через дополнительную отчетность меры ответственности применяться не будут.

Отдельное внимание уделили срокам представления декларации по налогу на добавленную стоимость. С 2026 года декларация по НДС (форма 300.00) будет подаваться в период с 15-го числа месяца, следующего за отчетным, по 15-е число второго месяца. Это позволит сократить случаи сдачи деклараций с неполными данными без учета электронных счетов-фактур.

При этом с 2026 года декларации по НДС на бумажном носителе больше не будут приниматься через ЦОНы и почтовые организации.

— Что это означает? Это значит, что бумажную отчетность можно будет подать только напрямую в органы государственных доходов, — пояснила представитель ДГД.

В то же время налогоплательщики по-прежнему смогут выбирать удобный способ подачи отчетности: на бумаге через органы госдоходов или в электронном формате. Электронная подача доступна через ИСНА КНП, СОНО, ЭЦП, порталы eGov и eGov Mobile, а также приложения e-Salyq Azamat, e-Salyq Business и банковские сервисы.

Со следующего года вводится и новое понятие — форматно-логический контроль.

— Этот контроль, который будет утвержден приказом уполномоченного органа, позволит системе автоматически проверять корректность заполнения форм. Программа будет подсказывать, где допущена ошибка, выполнять авторасчеты и обеспечивать соответствие отчетности требованиям налогового законодательства, — отметила спикер.

Налоговые органы также продолжат развивать сервисную поддержку граждан: обучать вновь зарегистрированных налогоплательщиков, помогать людям с инвалидностью, гражданам старше 80 лет, жителям отдаленных населенных пунктов и лицам, временно утратившим трудоспособность.

Как подчеркнули в департаменте государственных доходов, все изменения направлены на упрощение процедур, снижение количества ошибок и повышение прозрачности налогового администрирования.

