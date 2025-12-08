РУ
    13:22, 08 Декабрь 2025

    НДС в госзакупках будет применяться по-новому с 1 января в Казахстане

    Министерство финансов РК разъяснило порядок учета налога на добавленную стоимость при планировании и исполнении государственных закупок в связи с вступлением в силу нового Налогового кодекса, передает агентство Kazinform.

    НДС
    Фото: pixabay.com

    — Согласно Закону «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года, годовые планы государственных закупок формируются на основании утвержденных бюджетов и индивидуальных планов финансирования. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок годовые планы составляются без учета НДС, включая предварительный годовой план и сумму авансов.

    При этом условия уплаты НДС и акцизов отражаются не в плане, а непосредственно в договоре, который заключается по итогам процедуры закупок. Это соответствует требованиям налогового и таможенного законодательства, — говорится в сообщении.

    Налоговый кодекс определяет, что НДС начисляется наоборот по реализации товаров, работ и услуг, а датой совершения оборота является дата передачи товара или подписания акта выполненных работ или оказанных услуг. С 1 января 2026 года ставка НДС составляет 16% и применяется ко всем облагаемым оборотам, в том числе по договорам, заключенным ранее.

    — Поставщики, являющиеся плательщиками НДС, обязаны выставлять счета-фактуры согласно требованиям Налогового кодекса. Если поставщик меняет статус плательщика НДС, Закон допускает внесение изменений в договор госзакупок в части корректировки суммы договора на соответствующую сумму налога. При этом качество и условия поставки остаются неизменными.

    Веб-портал государственных закупок автоматически учитывает статус поставщика и формирует сумму НДС к договору, а также предусматривает разделение стоимости по позициям на облагаемую и необлагаемую НДС, — поясняют в Минфине.

    Таким образом, начиная с 1 января 2026 года, при исполнении договоров государственных закупок применяется ставка НДС в размере 16%, независимо от даты заключения договора, если на момент совершения оборота поставщик является плательщиком НДС.

    Задача Министерства финансов РК — сделать применение НДС в госзакупках максимально прозрачным и понятным для всех участников. Для этого веб-портал государственных закупок был технически доработан.

    Теперь система автоматически определяет, является ли поставщик плательщиком НДС, и позволяет корректировать итоговую сумму договора. Такой подход призван исключить возможные разночтения, снизить количество споров и обеспечить единообразное применение налогового законодательства.

    Ранее Президент поручил Правительству РК проанализировать обращения бизнеса по вопросам Налогового кодекса.

    Госзакупки Минфин РК Налоги Налоговый кодекс
