НДС в госзакупках будет применяться по-новому с 1 января в Казахстане

— Согласно Закону «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года, годовые планы государственных закупок формируются на основании утвержденных бюджетов и индивидуальных планов финансирования. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок годовые планы составляются без учета НДС, включая предварительный годовой план и сумму авансов. При этом условия уплаты НДС и акцизов отражаются не в плане, а непосредственно в договоре, который заключается по итогам процедуры закупок. Это соответствует требованиям налогового и таможенного законодательства, — говорится в сообщении.

Налоговый кодекс определяет, что НДС начисляется наоборот по реализации товаров, работ и услуг, а датой совершения оборота является дата передачи товара или подписания акта выполненных работ или оказанных услуг. С 1 января 2026 года ставка НДС составляет 16% и применяется ко всем облагаемым оборотам, в том числе по договорам, заключенным ранее.

— Поставщики, являющиеся плательщиками НДС, обязаны выставлять счета-фактуры согласно требованиям Налогового кодекса. Если поставщик меняет статус плательщика НДС, Закон допускает внесение изменений в договор госзакупок в части корректировки суммы договора на соответствующую сумму налога. При этом качество и условия поставки остаются неизменными. Веб-портал государственных закупок автоматически учитывает статус поставщика и формирует сумму НДС к договору, а также предусматривает разделение стоимости по позициям на облагаемую и необлагаемую НДС, — поясняют в Минфине.

Таким образом, начиная с 1 января 2026 года, при исполнении договоров государственных закупок применяется ставка НДС в размере 16%, независимо от даты заключения договора, если на момент совершения оборота поставщик является плательщиком НДС.

Задача Министерства финансов РК — сделать применение НДС в госзакупках максимально прозрачным и понятным для всех участников. Для этого веб-портал государственных закупок был технически доработан.

Теперь система автоматически определяет, является ли поставщик плательщиком НДС, и позволяет корректировать итоговую сумму договора. Такой подход призван исключить возможные разночтения, снизить количество споров и обеспечить единообразное применение налогового законодательства.

Ранее Президент поручил Правительству РК проанализировать обращения бизнеса по вопросам Налогового кодекса.