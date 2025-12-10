Отсрочку НДС при импорте упростили в Казахстане

Новые подходы направлены на повышение прозрачности, предсказуемости и удобства для добросовестных производителей, которые используют импортируемые товары (сырье и материалы) в производстве собственной продукции.

Основные изменения:

Четко определены требования к товарам, по которым может быть предоставлена отсрочка. Отсрочка применяется исключительно в отношении импортируемых сырья и материалов, непосредственно используемых в производственном процессе.

Подтверждается обязательность целевого использования товаров. В случае несоблюдения условий целевого использования либо неуплаты отсроченной суммы НДС отсрочка отменяется.

Устанавливаются ограничения на повторное использование механизма. При нарушении условий налогоплательщик лишается права применять отсрочку в течение 24 месяцев.

Предусмотрено предоставление обеспечения, если общая сумма ранее предоставленных отсрочек превышает 50 миллионов тенге.

Итоговая цель изменений — обеспечить точечную поддержку производственного сектора, исключить включение в механизм отсрочки товаров, не относящихся к категории сырья и материалов, а также повысить эффективность и прозрачность применения статьи 134 Налогового кодекса.

