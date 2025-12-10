РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:20, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Отсрочку НДС при импорте упростили в Казахстане

    Комитет государственных доходов Министерства финансов сообщил о совершенствовании механизмов применения отсрочки по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) на импортируемые товары, передает агентство Kazinform.

    НДС
    Фото: Pexels

    Новые подходы направлены на повышение прозрачности, предсказуемости и удобства для добросовестных производителей, которые используют импортируемые товары (сырье и материалы) в производстве собственной продукции.

    Основные изменения:

    Четко определены требования к товарам, по которым может быть предоставлена отсрочка. Отсрочка применяется исключительно в отношении импортируемых сырья и материалов, непосредственно используемых в производственном процессе.

    Подтверждается обязательность целевого использования товаров. В случае несоблюдения условий целевого использования либо неуплаты отсроченной суммы НДС отсрочка отменяется.

    Устанавливаются ограничения на повторное использование механизма. При нарушении условий налогоплательщик лишается права применять отсрочку в течение 24 месяцев.

    Предусмотрено предоставление обеспечения, если общая сумма ранее предоставленных отсрочек превышает 50 миллионов тенге.

     Итоговая цель изменений — обеспечить точечную поддержку производственного сектора, исключить включение в механизм отсрочки товаров, не относящихся к категории сырья и материалов, а также повысить эффективность и прозрачность применения статьи 134 Налогового кодекса.

    Ранее Министерство финансов РК разъяснило порядок учета НДС при планировании и исполнении государственных закупок в связи с вступлением в силу нового Налогового кодекса. 

    Кроме того, в Казахстане с 2026 года изменят порядок блокировки счетов налогоплательщиков. 

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
