Спасшего ребенка от собак мужчину наградили в Алматинской области

Инцидент произошел 30 июня на футбольном поле в селе Алмалыбак. На 10-летнего Максима напали две собаки, в результате чего ребенок получил серьезные травмы.

— До прибытия компетентных органов первым на место происшествия прибыл житель села Серикбек Сакайбаев. Он, не побоявшись угрозы собственной жизни, вступил в схватку с собакой, обезвредил ее и спас ребенка от неминуемой гибели. Это — яркий пример настоящего гражданского мужества и подлинного героизма, — говорится в сообщении акимата.

В знак признательности Серикбека Сакайбаева наградил исполняющий обязанности акима Карасайского района Рустам Атшабаров, вручив ему благодарственное письмо и денежное вознаграждение от спонсоров.

На торжественном мероприятии также присутствовали начальник районного управления полиции Нускабек Зауланбаев и начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Багдат Шарипбеков. Они выразили признательность и вручили ему благодарственные письма и памятные подарки.

Ранее сообщалось, что несколько собак покусали 10-летнего ребенка. В управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавшего.

Ход расследования дела находится на особом контроле прокуратуры.

Также в департаменте полиции Алматинской области опровергли распространившуюся в соцсетях информацию о якобы привлечении к ответственности местного жителя, который пресек нападение собак на ребенка.