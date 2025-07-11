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    18:20, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Спасшего ребенка от собак мужчину наградили в Алматинской области

    Акимат Алматинской области отметил жителя села Алмалыбак Серикбека Сакайбаева, который спас 10-летнего мальчика от нападения собак, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Спасшего ребенка от собак мужчину наградили в Алматинской области
    Фото: акимат

    Инцидент произошел 30 июня на футбольном поле в селе Алмалыбак. На 10-летнего Максима напали две собаки, в результате чего ребенок получил серьезные травмы.

    — До прибытия компетентных органов первым на место происшествия прибыл житель села Серикбек Сакайбаев. Он, не побоявшись угрозы собственной жизни, вступил в схватку с собакой, обезвредил ее и спас ребенка от неминуемой гибели. Это — яркий пример настоящего гражданского мужества и подлинного героизма, — говорится в сообщении акимата.

    В знак признательности Серикбека Сакайбаева наградил исполняющий обязанности акима Карасайского района Рустам Атшабаров, вручив ему благодарственное письмо и денежное вознаграждение от спонсоров.

    На торжественном мероприятии также присутствовали начальник районного управления полиции Нускабек Зауланбаев и начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Багдат Шарипбеков. Они выразили признательность и вручили ему благодарственные письма и памятные подарки.

    Ранее сообщалось, что несколько собак покусали 10-летнего ребенка. В управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавшего.

    Ход расследования дела находится на особом контроле прокуратуры. 

    Также в департаменте полиции Алматинской области опровергли распространившуюся в соцсетях информацию о якобы привлечении к ответственности местного жителя, который пресек нападение собак на ребенка. 

    Теги:
    Спасение Дети Собаки Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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